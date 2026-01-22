Eski dosttan düşman olur mu?

ECB Başkanı Christine Lagarde’ın Davos'taki bir akşam yemeğini öfkeyle terk etmesi, aslında bireysel bir tepkiden çok Avrupa'nın, ABD ile kurduğu dünyanın yıkılmasının sembolü gibi. Kürsüde yapılan konuşmalara kızıp masadan kalkan sadece bir AB bürokratı değil, aslında transatlantik ekonomik düzenin kendisiydi.

GRÖNLAND MESELESİ

Washington, nadir toprak elementlerine ev sahipliği yapan bu adayı kontrol etmek isterken, müttefiklerini ekonomik yaptırımlarla dizginlemeye çalışıyor. Bu durum, ticaretin artık verimlilik üzerinden değil, "toprak ve hammadde egemenliği" üzerinden yürüdüğünü kanıtlıyor. Danimarka’nın hammadde yatakları üzerindeki hak iddiası, Almanya’nın çip ve batarya üretimi için bu kaynaklara olan yaşamsal muhtaçlığıyla birleşince, Avrupa ekonomisi bir rehin pozisyonuna düşüyor.

SERMAYE GÖÇÜ

ABD’nin bu agresif korumacılığı, Avrupa ekonomisi için önemli ekonomik yıkımlar doğurabilir.

2026'nın ilk çeyreğinde Euro Bölgesi'nden ABD'ye yönelik doğrudan yabancı sermaye çıkışı %12 arttı. Yani ABD, hem gümrük duvarları örüyor hem de kendi içindeki enerji teşvikleriyle Avrupa sermayesini okyanusun diğer yakasına davet ediyor.

EKONOMİK DEMİR PERDE

Avrupa, artık diplomatik nezaketle bu ekonomik kuşatmayı yaramayacağını anlamış durumda. Avrupa Birliği, tarihinde ilk kez sert bir baskı mekanizması geliştirmek zorunda. Eğer Brüksel, Washington’ın ticaret diplomasisine karşı kendi ekonomik silahlarını(misilleme vergileri, teknoloji kısıtlamaları) devreye sokmazsa, 2026 yılı Avrupa’nın ekonomik bir uyduya dönüştüğü yıl olacak.

Batı ittifakı, kendi içinde ekonomik bir "demir perde" örüyor. Bir yanda tarife, hammadde ve enerji gücünü bir silaha dönüştüren ABD, diğer yanda bu baskı altında bir çıkış yolu arayan Avrupa.

Bu kavga sadece Grönland veya gümrük oranlarıyla alakalı değil; geleceğin yapay zekasını, elektrikli araçlarını ve askeri teknolojilerini kimin finanse edeceğiyle alakalı.