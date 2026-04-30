Ezber bozan dönem kapanıyor

15 Mayıs itibarıyla Jerome Powell’ın Fed Başkanlığı koltuğundan kalkışı, finans tarihinin en önemli dönemlerinden birinin de kapanışı anlamına geliyor.

Fed Başkanı, 2018 yılında görevi devralmasının ardından kendini birçok sert stres testinin tam merkezinde buldu. Bu 8 yıllık dönemde siyasi baskılara karşı bağımsızlık savaşı verdi, pandemiyle birlikte gelen finansal kaos ile ve son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla boğuştu.

FİNANSAL KAOS DÖNEMİ

Jerome Powell'ın ve hatta dünyanın ateşle imtihanı 2020 yılında dünya ekonomisinin kepenk kapatmasıyla başladı. Fed bu dönemde Powell öncülüğünde sınırsız likidite dönemini başlattı. Trilyon dolarlık varlık alımlarıyla piyasaların donması engellendi. Birçok ekonomiste göre bu devasa müdahale ile Büyükuhran benzeri bir krizin de önüne geçildi.

Yine de bu cesur genişleme, beraberinde büyük bir faturayı da getirdi.

"GEÇİCİ ENFLASYON" KRİZİ

Powell’ın karnesindeki en büyük kırılma noktası 2021 yılındaki enflasyon okumasıydı. Ekonomiye enjekte edilen devasa likidite ve pandemi sonrası arz şokları enflasyonu tetiklediğinde, Powell enflasyon için ısrarla "geçici" kelimesini kullandı.

Enflasyonun kalıcı olduğu anlaşıldığında, Fed son 40 yılın en agresif sıkılaşma döngüsüne girdi. 2022-2023 döneminde faizler hızla yükseltilirken, Powell "acı çekilecek" diyerek piyasaları risklere hazırladı.

Hızlı faiz artışları, 2023 baharında Silicon Valley Bank ve Signature Bank gibi devlerin iflasına yol açtı. Powell, bir yandan enflasyonla savaşırken diğer yandan finansal istikrarı korumak için yeni likidite hatları açarak çift yönlü bir kriz yöneticisi olmaya çalıştı.

EN ZORU TRUMP

Powell döneminin belki de en unutulmaz katmanı, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı yüksek tansiyonlu ideolojik çatışmaydı. Kendisini o göreve getiren Başkan tarafından, faiz artırımları ve sonrasında yeterince hızlı indirmemesi nedeniyle neredeyse her gün kamuoyu önünde hedef gösterilen Powell, eşine az rastlanır bir direnç sergiledi. Trump’ın onu düşman ilan eden tweetlerine ve görevden alma imalarına rağmen Powell, veriye dayalı rasyonaliteden ödün vermedi.

YUMUŞAK İNİŞ SENARYOSU

Görev süresinin sonuna yaklaşırken Powell, modern ekonomi tarihinin en zorlu manevrasını başarıyla tamamlamış görünüyor. Enflasyonu indirirken, ABD ekonomisini derin bir resesyona sokmadan istihdamı güçlü tutmayı başardı.

Özetle;

Onun dönemi paranın maliyetinin yeniden hatırlandığı, merkez bankalarının gücünün test edildiği ve jeopolitik risklerin ekonominin merkezine oturduğu bir çağ olarak anılacak.