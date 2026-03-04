Faiz indirimlerine kısa bir ara

İran, ABD ve İsrail arasındaki askeri gerilim, Brent petrolü 85 dolar sınırına fırlatırken, piyasalar şimdiden 100 dolar senaryolarını fiyatlamaya başladı. Bu durum, merkez bankalarının "güvercin" hayallerine indirilen sert bir darbe.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ VE 100 DOLAR SENARYOSU

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği, dünyanın ekonomik şah damarı. Buradaki herhangi bir tıkanma veya çatışma riski, sadece bir arz sorunu değil, aynı zamanda devasa bir sigorta ve navlun maliyeti artışı demek.

Petrolün 100 dolara çıkması, üretimden lojistiğe kadar her kaleme zam demek. Merkez bankalarının en korktuğu şey, düşüş eğilimindeki enflasyon beklentilerinin bu şokla tekrar yukarı dönmesi.

FED FRENE BASABİLİR

Fed, faiz indirimine başlamak için %2'lik enflasyon hedefine sürdürülebilir bir güven arıyordu. Ancak 100 dolarlık petrol ihtimali, manşet enflasyonu yukarı çekebilir. Powell, 1970'lerdeki "erken zafer ilan etme" hatasına düşmemek için indirimleri yılın son çeyreğine, hatta 2027 başına öteleyebilir.

AVRUPA'NIN ENERJİ KÂBUSU

Avrupa, enerji ithalatına en bağımlı bölge. Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası için petrolün ve doğalgazın yükselmesi, doğrudan bir stagflasyon tehdidi olabilir.

ECB açısından bakarsak Lagarde, euro değerini korumak ve ithal edilen enflasyonu dizginlemek için faizleri yüksek tutmak zorunda kalabilir. İngiltere'de ise hala yapışkan olan hizmet enflasyonu, enerji şokuyla birleşirse faiz indirimleri tamamen masadan kalkabilir.

TCMB'NİN DIŞ ŞOK SINAVI

Merkez Bankası için petrol fiyatları sadece enflasyon değil, aynı zamanda cari açık demek. Artan petrol fiyatı, daha fazla döviz çıkışı ve kur üzerinde baskı yaratır. Akaryakıt zamları da Türkiye'de fiyatlama davranışlarını en hızlı bozan kalemlerden biri.

TCMB'nin 2026 sonu hedeflerine ulaşabilmesi için, dışarıdan gelen bu maliyet şokunu göğüslemesi gerekecek. Bu da faiz indirim döngüsünün en azından Mart ayında ertelenmesi ihtimalini doğurabilir.

Özetle;

Eğer Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim kalıcı bir krize dönüşür ve petrol 100 doların üzerine çıkarsa, 2026 yılı faiz indirim yılı değil, mevziyi koruma yılı olacaktır.