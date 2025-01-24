Faiz inerse kur artar mı?

Merkez Bankası 2,5 puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 45 seviyesine çekti. Ağırlıklı piyasa beklentisi bu yıl her toplantıda 250 baz puan indirim olacağı yönünde. Bu şekilde gerçekleşirse yılın sonunda politika faizi yüzde 27,5 seviyelerine inmiş oluyor.

Enflasyon düşecek. Beklentilere paralel seviyeye gelmese bile bugünden daha düşük olmaya devam edecek. Yüzde 21'lik hedefe yakın bir enflasyon ve yüzde 30'un altında bir politika faizi öngörebiliriz.

FAİZ İNERSE KUR ARTAR MI?

Bu sorunun sorulması aslında mantıksız değil. Eylül-Aralık 2021'de faizler inerken kurda hızlı bir değer kaybı yaşandı. Kasım-Aralık döneminde birkaç hafta içerisinde 8,5 olan dolar kuru 18 TL seviyelerine kadar yükseldi, hatta bu volatiliteden Kur Korumalı Mevduat doğdu.

Fakat bu kez durum aynı değil.

Çünkü o günün koşulları ile bugünün koşulları aynı değil. Kur şokunun yaşandığı döneme bakarsak; o gün enflasyon yüzde 85, mevduat faizi ise yüzde 15 seviyelerindeydi. Yani paranın TL mevduatta kalmasının bir getirisi kalmamıştı. Nitekim borsaya ilginin artmaya başladığı dönem de buraya tekabül ediyor, çünkü alternatif kalmamıştı.

Yine aynı dönemde o günün swap hariç rezervi -65 milyar dolarlı seviyelerdeydi. Bugün ise cumhuriyet tarihi rekorunu kırarak 163,5 milyar dolara çıkan bir toplam rezerv var. 100 milyar dolardan fazla bir iyileşme söz konusu. Yani -öngörülmese de- bir kur atağı başlarsa TCMB'nin elinde bununla mücadele edecek güçlü bir cephanesi var.

Diğer yandan uygulamadaki mevcut politikada Türk lirası reel getiri sunmaya devam edecek. Ekonomi yönetimi zaten sık sık "TL değerli kalacak." vurgusu da yapıyor.

Hem piyasa katılımcıları anketine göre hem de yabancı bankaların tahminlerine göre 2025 sonuna ilişkin kur tahmini 43 TL seviyelerinde. (ki aşağı yönde bir revize bile gelebilir)Bugünkü kuru baz alırsak yüzde 20 civarlarında bir artış bekleniyor. Bu da hem enflasyonun hem de mevduat getirisinin altında bir orana işaret ediyor. Yani yurt içerisinde ve yurt dışında TL'nin reel bazda değerli kalması genel kanı.

DOLARİZASYON RİSKİ YOK GİBİ

Özetle TL'de bir reel kazanç söz konusu yani değer kaybı enflasyon kadar gerçekleşmiyor. Doların artacağına oynayan kişinin enflasyon karşısında korunamayacağı net. Dolayısıyla TL cinsi varlıklar cazibesini koruyabilir.

Zaten para politikasının aktarımı için toplam mevduatlarda TL cinsi mevduatın oranının yüksek olması gerekiyor. TCMB buraya çok dikkat ediyor. KKM döviz talebini piyasadan çekerek görevini yaptı.

TL mevduat payının da yüzde 60'lara çıktığını görüyoruz. Reel faiz pozitif tarafta kalacağından dolayı TL'ye ilgi devam edecektir.