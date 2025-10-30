Fed Aralık'ta neden pas geçebilir?

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği gibi faiz indirdi. ama Başkan Jerome Powell’ın sözleri, karar kadar dikkat çekiciydi. Powell, Aralık'ta faiz indirimi kesin değil mesajı verdi. Yani, piyasanın “indirime başlıyoruz” coşkusuna bir soğuk duş geldi.



Peki neden?



Öncelikle veri eksik.



Fed’in politika kararlarını alırken kullandığı temel istatistiklerin bir kısmı şu anda eksik ya da gecikmeli, çünkü hükümet kapalı. Özellikle istihdam, tüketici harcamaları, enflasyon göstergeleri verisi sınırlı.

Sisli bir yol



Powell toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında, ekonomik verilerdeki belirsizliğe dikkat çekti. Diğer yandan ekonomiyi sisli yolda ilerleyen bir arabaya benzetti.



ABD’de enflasyon gerilese de hala hedefin üzerinde. İşgücü piyasasında soğuma sinyalleri var ama kırılma henüz net değil. Tüketici harcamaları ise canlı. Fed, tüm bu verileri değerlendirirken “yönünü kaybetmemek için” temkinli davranıyor. Kısacası, sisli yolda hız yapmıyor.



Fed’in ısrarla vurguladığı şey ilerlemenin sürdüğü ama işin henüz tam olarak bitmediği.



Manşet enflasyon yüzde 2 hedefine yaklaşsa da çekirdek göstergelerde hala yukarı yönlü riskler görülüyor. Özellikle hizmet enflasyonu, güçlü istihdam ve maaş artışlarıyla dirençli seyrediyor. Bu durumda erken bir faiz indirimi, enflasyonu yeniden canlandırma riskini taşıyor.



FOMC'de fikir birliği yok



Fed’in içinde de farklı sesler var. Bazı üyeler ekonomide sert iniş riskine karşı hızlı indirimi savunurken, diğerleri bunun “gereksiz bir gevşeme” olacağını düşünüyor. Yani komite içinde denge hala aranıyor. Bu da “bekle–gör” stratejisinin hala devrede olduğunun işareti.

Özetle;



Aralık’ta indirim gelirse sürpriz olmaz, ama pas geçilirse de şaşırmamak gerek. Çünkü Fed, enflasyonla mücadelesini bitirmedi; sadece cephanesini dikkatli kullanıyor. Küresel piyasalar içinse bu mesajın anlamı yüksek faiz döneminin hala bitmemesi.

Ve bu, gelişmekte olan ekonomiler için doların hala güçlü kalacağı bir kış anlamına geliyor.