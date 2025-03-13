Fed için önemli olan enflasyon mu, tarifeler mi?

ABD'de şubat enflasyonu 12 aylık dönemde yüzde 2,8'lik bir artış göstererek olumlu bir sürpriz yaptı. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda, çekirdek enflasyon yüzde 3,1 ile beklentilerin (%3,2) ve Ocak ayındaki gerçekleşmenin (%3,3) altında kaldı.

Şubat TÜFE, beklenenden biraz daha iyi olsa bile ABD'nin hala bir enflasyon sorunu olduğunu gösteriyor. Enflasyon geriliyor ancak inatçı hizmet enflasyonu nedeniyle çok yavaş düşüyor.

Enflasyon ülkeyi rahatsız eden ciddi bir sorun olmaktan çıkalı çok oldu. Ancak son rakamlar hala kesinti döngüsünün devam etmesine izin verecek kadar iyi değil ve piyasalar bunu çabucak anladı. Nitekim ilk veri sonrası sert yükselen borsalar, kazançlarını geri verdi.

TARİFELER ANA ETKEN

Yakın gelecek için tarifeler en kritik değişken olmaya devam ediyor. Hangi ülkeye uygulanacak, yüzde kaç uygulanacak, hangi sektörleri kapsayacak? Bunlar netleşse dahi sonrasında Trump'ın pazarlık olarak kullanması nedeniyle sık sık değişiyor. Dolayısıyla buradaki hikaye oldukça karmaşık.

Çelik ve alüminyuma 2018'de getirilen bir önceki gümrük vergisi, üretici maliyetlerini ve tüketici fiyatlarını yükseltmişti. Dolayısıyla ticaret politikası ve bunun enflasyonist yansımalarına dair belirsizlik çok ama çok yüksek.

FED AYNI HATAYI YAPMAYABİLİR

2021 yılında enflasyonun geçici olacağına inanan Fed en büyük hatalarından birini yapmıştı. Fed aynı kaderi yaşamak istemeyecektir. ABD Merkez Bankası, tarifelerin fiyat seviyelerine olası etkisilerini görmeden faiz indirimine gitmez. Yani yakın vadede Fed'den bir kesinti beklemek sürpriz olur.