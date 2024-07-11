Fed şimdi ne yapacak?

ABD'de yüzde 2 enflasyon hedefine doğru önemli bir adım atıldı. Aylık enflasyon yüzde -0,1 olarak gerçekleşti. Ülkedeki barınma fiyatları yükseldi, ancak diğer taraftan benzin tarafındaki indirim, buradaki artışı dengelemiş gözüküyor. Çekirdek TÜFE son üç ayda yıllık bazda yüzde 2,1 oranında seyrediyor ve Mayıs ayındaki yüzde 3,3'lük oranın oldukça gerisinde. TÜFE rakamı beklenenden de düşük gelerek manşet beklentinin 0,25, çekirdek beklentinin ise 0,1 altında kaldı. Özetle son enflasyon verisi süregelen dezenflasyon temasını destekler nitelikte.



FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ GÜÇLENDİ



Veriler Fed'e, enflasyonun hedefe doğru yavaşladığı konusunda daha fazla güven verecek ve önümüzdeki aylarda bir faiz indirimini kolaylaştıracak. Önümüzdeki aylarda hem istihdam hem de enflasyon için daha olumlu verilerin gelmesi, Fed'in yavaş ve temkinli de olsa faizleri düşürmeye başlaması yönünde beklentileri artırdı. Piyasa beklentisi ise Eylül'de bir faiz indiriminin yanı sıra 2024 yılı içerisinde toplamda 2 faiz indirimi.



Haziran enflasyonu, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in faiz oranlarını düşürmeye başlamadan önce görülmesi gerektiğini söylediği enflasyona ilişkin "daha iyi verileri" oluşturuyor diyebiliriz.



17-18 Eylül'deki FOMC toplantısından önce 2 enflasyon verisi ve 1 istihdam raporu daha takip edilecek. Fed için bu veriler aslında bir anlamda faiz kararı konusunda kesin kararı vermesine yardımcı olacak.



PİYASALAR İÇİN POZİTİF HABER



İki enflasyon verisi tek başına bir zafer göstergesi değil. Ancak yavaşlama eğilimi gösteriyor olması piyasalar için yine de olumlu bir haber. Fed faiz indirimini ertelese bile düşüşlerin sığ kalması, piyasa aktörleri tarafından alım fırsatı olarak görülmesi daha muhtemel.



SEÇİM UNUTULMAMALI



ABD seçimleri göz ardı edilmemesi gereken faktörlerden birisi. Şüphesiz ki gerilemeye başlayan enflasyon, mevcut yönetimin elini güçlendirecektir. Ancak Kasım ayındaki seçimlerden önce bir faiz indiriminin kamuoyunda nasıl karşılanacağı da önemli bir hikaye.