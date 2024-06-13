Fed temkinli kalmaya devam ediyor

ABD Merkez Bankası ve yatırımcılar 2024 yılında bir faiz indirim şenliği bekliyordu. Ancak yapışkan enflasyonun etkisiyle birlikte bu beklentiler hızla azaldı.



FOMC üyeleri Mart ayında 3 faiz indirimi öngörürken, 2024 yılının geri kalanı için bu beklentiyi sadece 1 faiz indirimine indirdi. 19 FOMC üyesinin nasıl hareket ettiğini gösteren "Nokta Grafiği", 4 yetkilinin bu yıl hiçbir indirimden yana olmadığını, 7 üyenin ise 1 indirim öngördüğünü gösterdi. Kalan 8 yetkili ise 2024 yılı için 2 faiz indirimi öngörüyor.



FED HALA TEMKİNLİ



ABD'de Mayıs enflasyonunun beklenenden daha düşük gelmesine rağmen, Fed cephesi hala temkinli. Powell, "Önemli bir ilerleme var. Fakat şu anda politikayı gevşetmek için yeterli güvene sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Fakat hem Powell'ın söylemleri, hem FOMC üyelerinin tavrı yıl içerisinde değişiklik de gösterebilir. Öyle ki; gıda ve enerji hariç çekirdek TÜFE, Mayıs ayında %0,2 ve bir önceki yıla göre %3,4 artarak 2021'den bu yana en yavaş hızda gerçekleşti.



Enflasyon tarafında fiyat baskılarının azaldığı gelecek olan verilerle teyit edildikçe, FOMC üyelerinin söylemleri ve tahminleri yıl sonuna kadar daha fazla faiz indirimi içerek şekilde dönüşebilir. Yatırımcılar hala Fed'in yıl sonuna kadar büyük olasılıkla 2 kez faiz indirmesini, ilk indiriminse Eylül ayında olmasını bekliyor.



FED FAİZİ YÜKSEK TUTMAYA DEVAM EDERSE NE OLUR?



Fed beklemede kalmayı seçse de, meslektaşları faiz indirimlerine başladı. ECB ve Kanada Merkez Bankası faiz indirimine gitti. Bu bankalara İngiltere Merkez Bankası'nın da katılması muhtemel.



Gevşeme adımları bu şekilde devam ederse bu durum para birimlerini düşürme riskini taşıyor. Dolar, diğer para birimlerine karşı güçlü kalmaya devam edebilir. Bu durum da ithalat fiyatlarını yükselteceği gibi enflasyonu düşürme konusundaki ilerleme çalışmalarını da zayıflatır.