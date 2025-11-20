Fed'i gölgede bırakan çip

Eskiden piyasa takviminde kırmızı kalemle işaretlenen günler belliydi. ABD tarım dışı istihdam, enflasyon rakamları ve elbette Fed'in kararları. Yatırımcılar, Jerome Powell’ın ağzından çıkacak her kelimeyi, konuşmasına hangi kelimeyle başlayacağını, hatta ses tonunu bile analiz ederdi.

Ancak bu kez ezber bozan bir durum yaşandı. Fed tutanakları masadaydı ancak kimse dönüp bakmadı bile. Üstelik Fed, Aralık toplantısında faiz indirimine ara verebileceği sinyalini vermiş olmasına rağmen...

Yatırım dünyasında nadir görülen bir olaydır; tek bir şirketin bilançosunun, dünyanın en büyük merkez bankasının tutanaklarından daha fazla makro veri muamelesi görmesi.

Yatırımcının merakı haksız değil. Nvidia, artık sadece bir ekran kartı üreticisi değil. O, Sanayi Devrimi’nde buhar makinesi neyse, bugün Yapay Zeka devrimi için o. Piyasa değeri 3 trilyon doları aşan, S&P 500 endeksinin yönünü tek başına tayin edebilen bir devden bahsediyoruz.

Yatırımcılar "Fed’in faizleri ne zaman indireceği önemli değil, asıl soru yapay zeka partisi devam edecek mi?" diye düşünüyor. Nitekim beklentileri aşan bilanço sonrası faiz indirim ihtimalinin riske girmesine rağmen piyasalarda yükseliş izledik.

Nvidia’nın performansı, Nasdaq ve S&P 500’ü sırtlayıp götüren ana motor. Yatırımcı, bu motorun teklemesinden korktuğu için Fed tutanaklarındaki "enflasyonist risk" uyarılarını ikinci plana attı.

BEKLENTİ ÇITASI YÜKSEK

Yatırımcının ilgisini bu kadar canlı tutan şey, sadece geçmiş performans değil, geleceğe dair satılan hayal. Nvidia bilançosuna dair beklentiler o kadar yüksekti ki, şirket sadece "iyi" bir sonuç açıklasa bile hisselerin düşebileceği bir "mükemmeliyet fiyatlaması" hakimdi.

Bu bilançonun piyasa yansımaları neden bir ekonomi yazısının konusu oluyor?

Çünkü Nvidia hapşırsa, teknoloji sektörü nezle oluyor; Nvidia koşmaya başlarsa, enerji şirketlerinden (veri merkezlerinin enerji ihtiyacı nedeniyle) kablo üreticilerine kadar herkes ralliye katılıyor.

Büyüme hikayesi (Nvidia), istikrar hikayesinden (Fed) daha cazip. Enflasyonla mücadele sıkıcı ve yorucu bir süreçken, yapay zeka devrimi sonsuz bir potansiyel vaat ediyor.

Ancak yatırımcılar için bir uyarı notu düşmekte fayda var.

Nvidia'nın bilançosu ne kadar parlak olursa olsun, piyasanın beklenti yönetimi artık daha acımasız. Fed tutanakları belki bu hafta manşet olmadı ama faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı gerçeği, eninde sonunda teknoloji hisselerinin değerlemeleriyle yüzleşmek zorunda kalacak.

"Hiçbir ağaç gökyüzüne kadar uzamaz."