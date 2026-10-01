Fon tasfiyeleri ve ara ödeme süreci

Her ne kadar bültende net bir ödeme takvimi yer almasa da ödeme yöntemlerine ve tasfiye sürecinin işleyişine dair önemli çerçeveler çizildi.

Mevcut tabloya baktığımızda sürecin iki farklı hatta bölündüğünü görüyoruz.

A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy: Bu şirketlerin fonları ayrı bir platformda yürüyecek. Ziraat Bankası’na atanan fon yöneticileriyle birlikte devam eden tasfiye süreci sonlandırılacak. Bu grupta doğrudan bir ara ödeme öngörülmezken, para piyasası fonları öncelikli olacak. Tasfiye kapsamı dışında kalan fonların açılma tarihi ve alım-satım esasları ise süreç bittikten sonra kurucu portföy yönetim şirketleri tarafından belirlenecek. Gerektiği takdirde, tasfiyenin tamamlanması beklenmeden bu fonlar işleme de açılabilecek.

Hedef, Tera, Pusula ve Atlas: Bu gruptaki yatırımcılar için bir ara ödeme imkanı sunulacak.

ARA ÖDEME MEKANİZMASI NASIL İŞLEYECEK?

Bireysel yatırımcıların nakit ihtiyacını hafifletmek ve piyasayı rahatlatmak adına ara ödeme formülü getirildi.

Değerlendirmeler kişi bazında yapılacak. Yani bir yatırımcı birden fazla fonda yer aldıysa bile, bu fonlar ayrı ayrı ele alınmayacak; Ödemelerde en başta Para Piyasası Fonları yer alacak. Ardından sırasıyla TEFAS'a açık olan ve serbest olmayan fonlar, en sona ise serbest fonlar gelecek.

Yatırımcıların anaparaları dikkate alınarak; 1 milyon TL’nin altında kalan tutarların tamamı, 1 milyon TL’nin üzerindeki tutarların ise 1 milyon TL'lik kısmı ödenecek.

Bu ara ödeme, devam eden asıl tasfiye sürecinden bağımsız, bireyselleri rahatlatmaya yönelik ek bir adım. Tasfiye sürecindeki öncelikli alacaklıların hakları saklı kalmaya devam ediyor. İlerleyen aşamalarda asıl tasfiye tutarından, yatırımcıya daha önce yapılan ara ödeme düşülecek ve net rakam hesaba yansıtılacak.

"NET YATIRIM TUTARI" NE ANLAMA GELİYOR?

SPK bülteninde geçen "ara ödemeye esas olmak üzere her bir hak sahibi bakımından MKK tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları" ifadesi kritik önem taşıyor. Burada kastedilen, MKK’nın (Merkezi Kayıt Kuruluşu) Türkiye genelindeki yatırımcı sicilleri üzerinden yaptığı izleme.

Yatırımcının ilgili fonlara yatırdığı ve çektiği paraların netleştirilmesi esas alınacak. Örneğin, bir yatırımcı para piyasası fonlarına 500 bin TL yatırıp 50 bin TL çektiyse, üzerine bir 100 bin TL daha yatırdıysa net bakiyesi 550 bin TL olarak hesaplanacak. Dolayısıyla yatırımcının "Parayı yatırmıştım, karıyla birlikte şu kadar oldu" şeklinde bir beklentiye girmemesi gerekiyor; baz alınacak tutar, yatırılan ve çekilen tutarların neti yani ağırlıklı olarak anapara olacak.

NEDEN ÖNCE PARA PİYASASI FONLARI?

Para piyasası fonlarının içeriğinde ağırlıklı olarak vadesine 180 gün kalmış, ortalama 91 gün vadeli Hazine bonosu, devlet tahvili veya özel sektör tahvili gibi sabit getirili menkul kıymetler bulunuyor. Bu enstrümanların ikincil piyasası olduğu ve istendiğinde büyük ölçüde nakde dönüştürülebildiği için bu fonlardaki kayıp oranları son derece sınırlı kalıyor. (Tera ve Pusula’nın hisse reposu yaptığı bazı teknik durumlar istisna tutulursa) Varlıkların kolaylıkla nakde çevrilebilmesi, bu fonlara öncelik verilmesini mantıklı kılıyor.

Bu noktada, TMSF nezdinde oluşturulabilecek fonlarla (fahiş kazanç elde edenlerden ya da iade edilmek istenen paralardan oluşacak kaynaklarla) yaşanan sorunların bir nebze olsun giderilmesi, sonraki süreçte ele alınacak başlıklar arasında bulunuyor.

Doğrudan tasfiyeye tabi olmayan ancak üzerinde tedbir bulunan diğer şirket fonları için ise henüz net bir tarih verilmiş değil. Bu fonların tekrar aktif hale gelmesi, tasfiye sürecinin tamamlanması ve ilgili kurumların vereceği yetkiye bağlı olarak PYŞ'ler tarafından netleştirilecek.

Yatırımcılar için zorlu ve sabır gerektiren bir dönemeçteyiz; önümüzdeki günlerde gelecek resmi duyurular ve toplantı çıktıları, sürecin seyrini çok daha berrak bir şekilde gözler önüne serecektir.