Gri metalin yükselişi

Altın yüzyıllardır “güvenli liman” olarak hafızalara kazınmışken, son aylarda beklenmedik bir gelişme yaşandı ve gümüş altını solladı.



Peki nasıl?



Bu pozitif ayrışmanın arkasında hem teknik hem yapısal nedenler var. Altın, büyük ölçüde mücevher ve rezerv talebiyle fiyatlanır. Gümüş ise hem yatırım aracı hem de endüstriyel metal. Güneş panellerinde, elektrikli araç bataryalarında, elektronik çiplerde yoğun olarak kullanılıyor. Dünya, yeşil dönüşüme yöneldikçe gümüş talebi altından daha hızlı artıyor. Bu, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen en kritik faktör.



Rasyo ve ETF etkisi



Piyasalarda sık kullanılan göstergelerden biri Altın/Gümüş rasyosu; yani altın–gümüş oranıdır. Bu oran, 1 ons altın almak için kaç ons gümüşün gerektiğini gösterir.

Bu oranın tarihsel ortalaması 70-80 arası. 2023-2024 yıllarında rasyo 90'ın üzerine çıktı. 2025'te ise yeniden 80'in altına indiğini görüyoruz. Oran 90’lara çıktığında yatırımcılar gümüşün “altına göre ucuz kaldığını” düşündü ve alıma geçti. Bu alımlar da gümüşü altın karşısında pozitif ayrıştırdı.



Altın–gümüş rasyosunun 90’lardan 80’in altına inmesi, tarihte birçok kez gümüş lehine büyük rallilerin öncüsü oldu. 1980’de ve 2011’de gümüş altını katlayarak geride bırakmış, ancak sonrasında sert düşüşler yaşanmıştı. Bugün de benzer bir tabloya tanık oluyoruz.Oran düşüyor ve gümüş altından daha hızlı değer kazanıyor.



Likidite ve ETF konusuna ise altın üzerinden değerlendirelim. Altın piyasası çok büyük ve derin olduğu için ani fiyat hareketleri sınırlı kalıyor. Gümüş piyasası ise daha dar hacimli. Bu nedenle küçük yatırımcı girişleri bile fiyatı hızlı yukarı çekebiliyor.



Riskler ve paladyum konusu



Endüstriyel talep aynı zamanda bir metali güçlü kıldığı kadar kırılgan da yapabilir. Bunun en çarpıcı örneği paladyum. 2022’de ons fiyatı 3.000 doların üzerine çıkan paladyum, sadece üç yılda 1.000 doların altına geriledi. Neden mi? Çünkü talebinin yaklaşık %80’i tek bir sektöre, içten yanmalı araçların katalitik konvertörlerine bağlıydı. Elektrikli araç devrimiyle birlikte bu pazar hızla küçüldü, ticaret savaşlarıyla gelen otomobil vergileri de daralmayı hızlandırdı.



İşte tam bu noktada gümüşün farkı ortaya çıkıyor. Paladyum gibi tek bir sektöre bağımlı değil. Enerji dönüşümü, teknoloji ve yatırım talebi aynı anda gümüş fiyatını destekliyor. Bu yüzden bugün altın–gümüş rasyosu 90’dan 80’in altına gerilerken, yatırımcılar “gümüş altına göre hâlâ ucuz” düşüncesiyle pozisyon almaya devam ediyor.



Bugün gümüşün fiyatını sadece yatırımcıların güvenli liman arayışı değil; aynı zamanda yeşil enerji yatırımları, elektronik sanayi ve elektrikli araç teknolojileri belirliyor. İşte bu çeşitlenmiş talep yapısı, gümüşü altından ayırarak pozitif ayrışmasını sağladı. Ancak aynı dinamik, bize endüstriyel metallerin taşıdığı fırsatların yanında risklerini de hatırlatıyor. Tıpkı otomotiv sektörüne bağımlı paladyum örneğinde olduğu gibi…