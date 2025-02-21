Gümüşte pusula kuzeyi gösteriyor

Ons altın 3 bin dolar sınırına geldi. Birçok piyasa aktörüne göre de yılı ons başına 3 binin üzerinde tamamlayacak.

Trump 2.0 ile birlikte ek tarifeler, ticaret savaşları, yeni jeopolitik gerilimler (Panama, Grönland vs.) tekrar masaya geldi. Bu artan belirsizliklerle birlikte sarı metal rekorlarla dolu bir yıl yaşıyor. Nitekim fiyatlar 8 haftadır aralıksız yükseliyor.

Peki ya gümüş?

Altının kırdığı rekor, gümüşteki yükseliş eğilimini güçlendirdi. Güvenli liman talebi, Trump'ın piyasaları sarsmasının ardından her iki metale de yön veriyor. Gümüş tüm bunlara ek olarak endüstriyel ve parasal talep faktörlerinin kesişmesiyle birlikte odak noktasına haline gelmeye devam ediyor.

32,50 dolar seviyesi sürekli geçilmesi gereken bir hedefken; şu anda 33 dolarlı seviyelerde işlem görmesine ek olarak 32,50'nin adeta bir destek seviyesi haline geldiğini görüyoruz. Gümüş, 22 Ekim'de 34,87 dolar ile 10 yılın zirvesini görmüştü. Yatırımcılar için de şimdi hedef 35 dolar.

Gümüş aslında piyasa tabiriyle "Kül kedisi" olarak adlandırılır. Sebep ise baloyu hep kaçırması. Altın 2024'te sürekli rekor tazelerken, gümüş performans olarak oldukça zayıf kaldı. Yıl içerisinde fiyatlamalara bakarsak da zaten gümüşteki volatiliteyi görebiliyoruz. 2024'te 22-35 dolar, 2023'te 19-27 dolar gibi bir emtiaya göre oldukça geniş bantlarda hareket etti.

Bu yıl için ons altın yılın başından bu yana yüzde 11 yükseldi. Gümüşteki yükseliş ise yüzde 14. Ancak yıl daha çok uzun.

Negatif durumlar da var

Gümüş için beklentiler yüksek olsa da negatif etkilemesi muhtemel riskler de var.

Kalıcı enflasyon endişeleri, faiz indirim hızlarındaki gerilemeler, gümüşün de dahil olduğu tüm değerli metaller için bir risk.

Azalan jeopolitik riskler, biten savaşlar, düşen tansiyon güvenli limandan talebi çekebilir.

Hazine getirileri yükselebilir (faiz politikasına bağlı olarak) bu da gümüşün kazancını sınırlayabilir.

Meksika konusuna ayrı bir parantez açmak gerekiyor çünkü önemli bir gümüş üreticisi. Meksika'dan gelen ürünlere uygulanacak ek gümrük vergisinden kaynaklı olarak gümüş stoklarında yüzde 20'den fazla artış var. Trump gümrük vergilerini Mart sonuna ertelese de altında olduğu gibi gümüşte de vadeli/spot makası açık ve fiyatlamalarda etkili.

Gümüş kullanımının yaklaşık yarısı endüstriyel kullanımdan geliyor ve bir ticaret savaşının küresel ekonomik büyüme üzerinde caydırıcı bir etkisi olması halinde bu durumda ters rüzgarlar esebilir.

Sonuç:

Tarihsel olarak, altın ve gümüş belirsizliğin arttığı dönemlerde birlikte hareket etmiştir. Eğer altın ivmesini korur ve 3 bin dolar sınırını zorlarsa, gümüş de yükselmeye devam edebilir. Fakat dalgalı hareketlere de dikkat etmek gerekiyor.