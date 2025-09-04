Hegel'in hayaleti

Hegel, 200 yıl önce yaşarken devletin halkı dizginleyen bir akıl olması gerektiğini savunuyordu. Ona göre herkesin istediğini yaptığı, çoğunluğun bastırdığı bir demokrasi, eninde sonunda kaosa dönüşürdü.İşte bu yüzden yönetimde “halkın/kişilerin keyfine” değil, kurumların aklına güvenmek gerektiğini söylüyordu Hegel.



Bugün Washington’a bakalım... Dünyanın en güçlü ekonomisinin kalbinde, Amerika Merkez Bankası yani "Fed" var. Teoride bağımsız, siyasetten uzak, sadece enflasyon ve finansal istikrarla ilgilenmesi gereken bir kurum. Ama işin pratiği öyle değil. Donald Trump sahneye çıktığında, bağımsız kurumların üzerinde fırtına gibi esiyor.



Hegel’in “çoğunluğun keyfiliği” diye işaret ettiği risk, modern biçimiyle karşımızda duruyor. Halkın seçtiği liderin kısa vadeli çıkarları, kurumların uzun vadeli rasyonel kararlarını gölgede bırakıyor.



Piyasalarda artık yüksek sesle konuşulan beklenti; Fed'in, Eylül toplantısında faiz indirmek zorunda kalacağı yönünde. Çünkü yalnızca ekonomik veriler değil, siyasal baskı da bu kararı kaçınılmaz hale getiriyor.



TRUMP'IN TALEBİ



Trump'ın mesajı basit; "Faizi indirin, ekonomi büyüsün, herkesin cebi dolsun." Kulağa hoş geliyor değil mi? Ev kredisi ucuz, borsa coşmuş, işsizlik düşük... Ama işin bir de faturası var, o da hazırda bekleyen enflasyon.



Fed Başkanı Jerome Powell ve ekibi bu baskının tam ortasında. Enlasyon kontrol altına alındı. Ancak tarife belirsizliği üyelerin faiz indirim tuşuna basma isteğini biraz soğutuyor. Trump'ın gölgesi büyüdükçe Fed'in eli titriyor. Çünkü direnmek aynı zamanda siyasi fırtınaya da meydan okumak demek.



Fed'in baskı altında kaldığı çok açık. Siyasetin baskısı, verilerin önüne geçmiş durumda. Yani Hegel’in dediği gibi, kurumların aklı değil, çoğunluğun arzusu öne çıkıyor.



HEGEL'İN HAYALETİ



Hegel yaşasa, muhtemelen “Devlet aklını, halkın günübirlik taleplerine teslim etmeyin.” derdi. Ama görünen o ki, Washington’da “siyaset aklı” kazanıyor.

Hegel, halkın soyut egemenliği karşısında kurumların aklını savunmuştu. Bugün Fed’in yaşadığı baskı, onun bu kaygısını doğrular nitelikte. Demokratik irade, kurumsal bağımsızlığı törpülerken, kısa vadeli popülizm de uzun vadeli istikrarın önüne geçiyor.



Kısacası, Eylül ayındaki Fed toplantısı sadece bir faiz kararı olmayacak. Aynı zamanda, kurumların mı yoksa siyasetin mi ağır bastığını gösterecek.



Hegel’in hayaleti kulağımıza eğilip hatırlatıyor: "Kısa vadeli coşkunun bedeli, uzun vadeli kaostur.”