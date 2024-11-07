İkinci Trump dönemi ve dolar

ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın göreve gelmesiyle dolarda bir ralliyi karşıladık. Dolar endeksi 105 seviyesini hızlı geçti. Euro, sterlin, yen gibi paritelere karşı ise hızlı bir değerlenme gördük. Fakat Trump'ın önceki döneminden hatırlayanlar bilir ki; kendisi güçlü dolar ve yüksek faizden hiç hoşlanmaz. Hatta Nisan ayında Japon yenine karşı doların 34 yıllık rekorunu kırmasını bile "felaket" olarak yorumlamıştı. Trump ayrıca sık sık doların güçlü olmasının bir yük olduğunu söylüyordu.

Trump, zayıf doların ABD'li üreticiler için bir rekabet avantajı sunduğu görüşünde. Bu nedenle zaman zaman Fed'in politikalarını da eleştirdi. Fakat Trump'ın söylemleri kendi döneminde doları çok da yavaşlatmadı. Bu söylemler bazı durumlarda ekonomi politikalarıyla paralel bir şekilde doların zayıflamasına yol açsa da, özellikle kriz anlarında dolar yine de güvenli liman olarak değer kazandı.

Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki doların seyrine bakarsak;

2017 (Dolar endeksi: 91)



2017 Trump'ın ilk döneminin başlarıydı. Bu dönemde Trump'ın ekonomi politikaları, vergi reformu ve ticaret politikaları vardı fakat nasıl uygulanacağına dair belirsizlikler doları baskıladı. Mart, Haziran ve Aralık aylarında Fed faiz artırsa da yılın başında 100 seviyelerinde olan dolar endeksi, 2017'yi 91 seviyesinde tamamladı.

2018 (Dolar endeksi: 96,17)

2018 yılında Trump Çin ile ticaret savaşlarını başlattı. Bu durum küresel belirsizliği artırdı. Dolar bu belirsizlik ortamında güvenli limana dönüştü. Aynı yıl içerisinde Fed'in faiz artırımlarının da gelmesi doları daha da destekledi ve DXY yılı 96'nın üzerinde tamamladı.

2019 (Dolar endeksi: 96,39)

Dolar endeksi bu yılı 2018 ile neredeyse aynı seviyede kapattı. 2019'da Fed'in faiz indirimine gitmesi, ticaret savaşlarının devamı gibi faktörler doların dalgalanmasında etkili oldu.

2020 (Pandemi) (Dolar endeksi: 89,94)

2020 yılında kovid pandemisiyle dünya ekonomisi büyük bir şok yaşadı. Pandeminin ilk dönemlerinde dolar güvenli liman olarak değer kazandı. Fakat peşinden gelen Fed'in agresif faiz indirimleri ve 3 trilyon dolarlık mali teşvik paketleri doları zayıflattı. Yıl sonunda DXY, 89.94 seviyelerine gerileyerek Trump’ın başkanlık döneminde en düşük seviyesini gördü.

Özetle; zayıf dolar seven Trump'ın ilk 4 yılında dolar endeksi genellikle dalgalandı.

Fed ve Trump şu anda aynı yolda ilerliyor gibiler. ABD Merkez Bankası, sıkılaşan para politikasını gevşetmeye meyilli. Faiz indirim sürecini 2025'te de devam edeceğini vurguluyor. Tek pürüz, Trump'ın ithalat vergilerinde artışa gidecek olması ve bunun daha önceki ticaret savaşlarında olduğu gibi dolar üzerinde yaratacağı yeni bir yükseliş baskısı. Diğer yandan Trump’ın yeniden uygulayacağı parasal genişleme ve enflasyonist adımların Fed’i yeniden sıkılaşma adımlarına zorlayabilir olması.