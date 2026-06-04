İlk Trilyoner: Elon Musk

Musk’ın zenginleşme süreci, geleneksel sanayilerle değil, 90’ların internet çılgınlığıyla yani "Dot-Com dönemi" ile başladı.

1995 yılında kardeşi Kimbal ile kurduğu ve yerel işletmeler için bir şehir rehberi niteliğinde olan Zip2, Musk’ın ilk büyük çıkışı oldu.

Şirket 1999 yılında Compaq tarafından 307 milyon dolara satın alındığında, Musk henüz 28 yaşındayken 22 milyon dolar kazandı.

Paypal devrimi

Musk, Zip2 satışından kazandığı paranın neredeyse tamamını internet bankacılığı vizyonuna yatırarak X.com’u kurdu. Şirket daha sonra rakibi Confinity ile birleşerek PayPal adını aldı.

2002 yılında eBay, PayPal’ı 1,5 milyar dolara satın aldığında, şirketin en büyük hissedarı olan Elon Musk’ın payına düşen rakam 175,8 milyon dolardı.

Kırılma anlarından birisi bundan sonra başladı.

Musk buradan elde ettiği parayı uzay ve elektrikli araç sektörüne yatırdı.

SpaceX ve Tesla'nın doğuşu

Musk, PayPal'dan gelen parayla 2002'de SpaceX'i kurdu, hemen ardından 2004'te Tesla'ya erken aşama yatırımcısı olarak katılarak yönetimi devraldı.

2008 yılı, Musk’ın neredeyse iflas ettiği yıl oldu. SpaceX’in ilk üç roket denemesi başarısız olmuş, Tesla ise üretim krizleriyle nakit tüketiyordu. Ancak aynı yılın sonunda gelen iki büyük gelişme Musk’ı ipten aldı.

NASA ile yapılan 1,6 milyar dolarlık anlaşma ve Tesla'ya yapılan son dakika yatırımlar.

Daha sonrasında Tesla da 2010 yılında hisse başına 17 dolardan halka arz edildi.

Küresel zengin

2020 yılına girildiğinde Elon Musk’ın serveti yaklaşık 27 milyar dolardı. Ancak pandemi dönemi, finans tarihinin en agresif servet katlanmalarından birine sahne oldu.

Tesla, küresel otomotiv sektöründe elektrikli araç dönüşümünün tek lideri olarak kabul görünce hisseleri astronomik bir hızla değer kazandı. Musk'ın serveti yalnızca 2020 yılında 150 milyar dolar arttı.

Ocak 2021'de Jeff Bezos'u geride bırakarak ilk kez dünyanın en zengin insanı unvanını aldı. Kasım 2021'de ise tarihte 300 milyar dolar servet eşiğini geçen ilk insan oldu.

Trilyoner

Bugün Musk’ı 1 trilyon dolar sınırına getiren şey artık sadece elektrikli otomobil satmak değil. Onun serveti, birbiriyle konuşan yapay zeka, uzay mimarisi ve robotik şirketlerinin oluşturduğu ekosisteme dayanıyor.

Musk’ın en büyük varlığı haline gelen SpaceX, yapay zeka şirketi xAI ile devasa bir ortaklığa gitti. Bu hamleyle şirketin piyasa değeri 1,25 trilyon dolara fırladı. Musk'ın bu birleşik yapıdaki yaklaşık %43'lük payı, servetinin yarısından fazlasını oluşturuyor.

Şu günlerde Wall Street, SpaceX'in halka açılma hazırlıklarını konuşuyor. Finans analistlerine göre bu halka arzın tamamlanmasıyla birlikte Musk, resmi olarak 1 trilyon dolar sınırını aşan ilk insan olacak.

Nakit değil, hisse imparatoru

Gözden kaçırılmaması gereken en önemli detay, Musk'ın bu servetinin nakit para olmaması.

Servetinin %99,9'u yönettiği şirketlerin hisselerinden oluşuyor. Yani elindeki nakit miktarı milyarlarca dolar olsa da, trilyonerlik unvanı bu şirketlerin borsa değerlemelerine bağlı.