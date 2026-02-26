İran-ABD satrancı: Gerilim tırmanıyor

ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanıyor. Piyasaların gözü ise Cenevre'den gelecek sonuçlarda.

Peki piyasalardaki fiyatlamalar senaryolara göre nasıl şekillenebilir?

SENARYO 1- ÇATIŞMA VE SAVAŞ İHTİMALİ

Bu aslında en kötü senaryo. Diplomasinin iflas ettiği ve Hürmüz Boğazı çevresinde askeri hareketliliğin başladığı bir durum.

Bu senaryoda dünya petrol trafiğinin yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın risk altına girmesi, arz şokuna yol açar. Şu an brent petroldeki 70 dolar seviyeleri aslında bir "bekle-gör" fiyatlaması. Söz konusu senaryoda fiyatlarda hızlı yükseliş beklenebilir.

Altın jeopolitik korkunun en büyük dostu. Güvenli liman talebinin zaaten yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Buna bir de savaş eklenirse orda da fiyatlar yükselebilir. "Korku endeksi" (VIX) tavan yaparken, yatırımcı nakitten kaçıp altına sığınır. Altının bugün ons başına 5.200 doları zorlaması zaten piyasanın diplomasiye güvenmediğinin bir göstergesi.

Borsa İstanbul ise bundan en negatif etkilenen borsalardan biri olabilir. Savaşa coğrafi yakınlık ve artan enerji maliyetlerinin yaratacağı etki borsaya şüphesiz negatif yansıyacaktır.

SENARYO 2. BELİRSİZLİĞİN UZAMASI

Müzakerelerin ne bittiği ne de sonuçlandığı, "ne ölü ne diri" durumu. Şu an içinde bulunduğumuz süreç aslında bu.

Bu senaryoda petrol 70 dolar bandında haber akışlarına bağlı olarak hareketine devam edebilir. Olumlu haberde aşağı, olumsuz haberde yukarı.

Altında ise mevcut yüksek seviyelerini korur ancak yeni rekorlar kırmak için somut bir çatışma haberi bekler. Yatırımcı beklemeye geçer.

Borsa açısından bakarsak piyasanın yön bulmakta zorlandığını izleyebiliriz. Hacim düşer, yatırımcı büyük pozisyon açmaktan kaçınır. "Testere piyasası" dediğimiz, bir gün yükselen bir gün düşen kararsız bir seyir hakim olur.

SENARYO 3-BARIŞ

Tarafların "kazan-kazan" ilkesinde buluştuğu, yaptırımların görece esnediği senaryo.

Hürmüz'deki riskler ortadan kalkar; petrolde yukarı hareketlerin önüne geçilir.

Altın tarafında savaş riski masadan kalkarsa "jeopolitik primlenme" silinebilir. Altında ciddi kar realizasyonları izlenebilir.

Borsada ise bayram havası beklenebilir. Endeksin yukarı gitmesinin önündeki en büyük engellerden olan savaş riski ortadan kalkar. Düşen enerji maliyetleri ve azalan bölge riskiyle zaten uzun süredir alıcı pozisyonda olan yabancının iştahı artar. Yıl için konuluşan 15-16 binlik endeks beklentileri daha somutlaşır.

Özetle;

Piyasa şu an diplomasiye bir şans veriyor ama parmağı da tetikte bekliyor.