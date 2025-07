Kredi genişlemesi için faiz indirimi yetmez

Merkez Bankası 300 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43 seviyesine indirdi. Aynı şekilde gecelik borç alma ve borç verme faiz oranlarında da aynı oranda indirim söz konusu. Piyasa beklentisi 250-350 baz puan aralığındaydı.



Bu karar, her ne kadar teknik olarak “sıkı duruş devam ediyor” söylemiyle birlikte verilmiş olsa da, pratikte artık yeni bir döngünün başladığını gösteriyor. yüzde 50’yi aşan politika faizinden yüzde 43 seviyelerine geçiş, piyasalara verilen likiditenin artması ve kredi mekanizmasının yeniden çalışması anlamına geliyor.



Bu karar kime, ne mesaj veriyor?



⦁ Piyasalara: “Enflasyonun trendini kontrol altında görüyorum, şimdi büyümeye destek vereceğim”

⦁ Tüketici ve Şirketlere: "Kredi faizlerinde kademeli düşüş, yatırım iştahını ve iç talebi yeniden canlandırabilir."

⦁ Uluslararası Yatırımcılara: “Türkiye enflasyonla mücadelede kritik bir aşamayı geçti. Artık faiz silahı her an elimde ama büyümeyi de göz ardı etmeyeceğim.”



Kredi genişlemesi için sadece TCMB yetmez



Türkiye’de sadece faiz indirimiyle kredi genişlemesi otomatik olarak başlamaz.



Çünkü 2022’den itibaren uygulamaya konan makroihtiyati önlemler kapsamında, kredi büyümesi birçok yapısal sınıra bağlanmış durumda. Bu yüzden, TCMB faiz indirse bile kredilerin reel sektöre güçlü şekilde akması için BDDK ve TCMB’nin koordineli adımları gerekiyor.



Politika faizi indirimi sadece bankaların fonlama maliyetini azaltır, likiditeyi artırır ve kredi maliyetlerini aşağı çeker.

Ancak makroihtiyati sınırlar devam ederse; bankalar kredi vermekten kaçınabilir. Kredi hacmi büyümez. Yani faiz indirimi potansiyel bir teşvik yaratır ama sistemsel engeller kalkmalı.



Uzun vadede kilit aktör BDDK



BDDK kredi genişlemesi için başta ticari krediler olmak üzere kredi büyüme oranlarında esnek limitlet koyabilir. Yani kredi genişlemesine gidebilir.



Menkul kıymet tesisi zorunluluğunda azaltma yapılabilir. Yani bankaların kredi verdikçe tahvil alma yükümlülüğü kaldırılırsa kredi verme iştahı artar.