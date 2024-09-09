Kripto paralarda heyecan yok

Doğrudan kripto para birimine yatırım yapan Bitcoin ETF'leri Ocak ayında piyasaya çıktı. Fonlara yönelik beklenmedik derecede güçlü talep, Bitcoin'i Mart ayında 73.798 dolar ile rekor bir seviyeye çıkardı. Girişler daha sonra azaldı ve Bitcoin'in yılbaşından bugüne kadarki yükselişi yaklaşık %30'a geriledi.



Hem politik hem de ekonomik gelişmeler aslında kripto paraları destekler nitelikte. Yılın genelinde en büyük besleyici faktör olan Fed'in faiz indirmesi ihtimali neredeyse kesinleşti. Öte yandan ABD seçimlerinde hem Kamala Harris hem de Donald Trump'ın kripto paralara yönelik pozitif bir duruşu söz konusu. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen kripto para piyasalarında bir heyecan kaybı var.



KRİPTO PİYASALARINDA GÖRÜNÜM NEGATİF



Vadeli işlemler tarafına baktığımızda Kasım ayına kadar "short" pozisyonların sayısının daha belirgin olduğunu görüyoruz. Yani yatırımcılar ABD seçimlerine kadar Bitcoin'de kalmaktan korkuyor.



Öte yandan spot ETF'ten de 6 Eylül'e kadar olan 8 günlük toplam çıkış 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu da şu ana kadarki en uzun çıkış serisi olarak kayıtlara geçti.



POLİTİK GELİŞMELER FİYATLARDA ETKİLİ OLABİLİR



Bitcoin'de aylık kayıp yüzde 10 bandına yakın. Fakat Trump'ı önde gösteren anketlerin gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareketlilikler izleniyor. Harris tarafı kripto ile bağış kabul edeceğini söyledi fakat Trump kadar net bir sahiplenme henüz izlenmedi. Dolayısıyla kripto para yatırımcıları için Trump'a dair gelişmeler daha pozitif algılanıyor.



FAİZ İNDİRİMİ ZATEN FİYATLANMIŞ OLABİLİR Mİ?



Piyasalarda Fed'in Eylül'de faiz indireceği kesin. Tartışmalar ise bu indirimin kaç baz puan olacağına yönelik. Dolayısıyla kripto para piyasalarının beklediği en önemli haber akışı gerçekleşti. Fakat fiyatlarda bu büyük habere dair bir hareketlilik yaşanmadı. Dolayısıyla 73 bin dolarlı rekor seviyelerin içerisinde faiz indirimi ihtimalinin de yer almış olması muhtemel.