Küresel ekonominin sert kokteyli

Öyle bir kokteyl ki bu; yudumlayanı ferahlatmak bir yana, küresel finans sisteminin başını döndürecek kadar zehirli bileşenler barındırıyor.

IMF’nin işaret ettiği bu üçlü tehlike çemberi; yapay zeka çılgınlığını, Orta Doğu merkezli enerji krizlerini ve tarihin en yüksek seviyelerine ulaşan kamu borçlarını aynı bardakta buluşturuyor.

İLK MALZEME YAPAY ZEKA

Teknoloji devlerinin devasa bütçelerle katıldığı bu yarış, kağıt üzerinde küresel büyüme için cazip bir motor gibi görünüyor. Ancak madalyonun diğer yüzünde asimetrik bir tablo var. AI yatırımlarının tetiklediği ekonomik hareketlilik, bu tedarik zincirine doğrudan entegre olmuş birkaç ülkeyle sınırlı kalırken, dünyanın geri kalanını büyük ölçüde teğet geçiyor.

Daha da önemlisi, "geleceğin vaadi" ile bugünün devasa maliyetleri arasındaki makas açılıyor. Beklentiler ile gerçek ekonomik dönüşüm arasındaki bu geçiş süreci, finansal istikrarı tehdit eden bir kırılganlık alanı yaratıyor.

HÜRMÜZ ATEŞİ

Kokteylin sert vuruşunu ise jeopolitik gerilimler ve enerji şokları yapıyor.

Özellikle Orta Doğu'daki çatışmaların petrol hatları üzerindeki baskısı, dünya ticaretinin can damarlarını tıkamış durumda.

Hürmüz Boğazı gibi kritik geçişlerde tankerlerin hedef alınması, sigorta bedellerinin tavan yapması ve lojistik maliyetlerinin rekor kırması, enflasyon ejderhasını yeniden uyandırıyor. Enerji fiyatlarındaki bu öngörülemez dalgalanmalar, merkez bankalarının enflasyonla mücadelesini zora sokarken, küresel ekonominin boynuna binen maliyet yükünü her geçen gün ağırlaştırıyor.

TARİHİN EN AĞIR BORÇ YÜKÜ

Ve gelelim bu tehlikeli kokteylin bardağın dibinde bıraktığı en ağır tortu olan kamu borçlarına.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş seviyelere tırmanan küresel kamu borçları, gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere tüm ülkelerin ellerini kolunu bağlıyor.

Ülkeler bir yandan artan faiz yükleriyle boğuşurken, diğer yandan iklim krizi, teknolojik dönüşüm ve jeopolitik harcamalar için kaynak aramak zorunda kalıyor. Borcun GSYH’ye oranı hızla tırmanırken, olası yeni bir şokun absorbe edilebilmesi için devletlerin mali alanı neredeyse sıfırlanmış durumda.

REÇETE NE?

Artık ekonomik düzlemde günü kurtarmak ya da sorunları halının altına süpürmek mümkün değil.

Hükümetlerin mali disiplini elden bırakmadan, akılcı yapısal reformlara odaklanması ve enerji güvenliğini acilen tesis etmesi gerekiyor.

Eğer bu sert kokteyl finanse edilmeye devam edilirse, sabah uyanıldığında oluşacak küresel ekonomik baş ağrısının faturası çok daha ağır kesilebilir.