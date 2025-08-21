Küresel fenomen

Bir manifestodan küresel bir finansal devrime....

2008 küresel finans krizinin ardından yayınlanan bir PDF dosyası, finans evreninin en radikal dönüşümlerinden birini başlattı. Satoshi Nakamoto imzalı bu döküman merkezi otoriteden bağımsız bir para birimini öneriyordu: Bitcoin.

Bugün 1 bitcoin'in değeri 120 bin dolardan fazla. Ancak bu noktaya gelene kadar geçen süreç, sadece fiyat hareketiyle değil, teknoloji politika, felsefe, ekonomi gibi birçok tartışmayla doluydu.

Bitcoin'in ilk yılları deneysel ve bir hayli çalkantılı geçti. Öyle ki; 2010 yılında bir kullanıcı 10 bin bitcoin karşılığında 2 adet pizza satın aldı. Bu küçük alışverişin bugünkü karşılığı tam 1,2 milyar dolar.

2017 yılı Bitcoin için bir dönüm noktası oldu. Fiyat ilk kez 20 bin doları aştı. Aynı yıl içinde bazı borsalarda vadeli işlemler açıldı. Ancak kurumsal ilgi 2020-21 döneminde zirveye çıktı. Tesla, MicroStrategy gibi dev şirketler Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekerken; PayPal, Mastercard gibi platformlar kriptoyu entegre etmeye başladı. Artık Bitcoin sadece bir alternatif değil, büyük fonların ve hedge şirketlerinin yatırım sepetinde yer alan bir dijital varlığa dönüşmüştü. Bu varlık El Salvador'un resmi para birimi olmaya kadar gitti.

***

Pandemi dönemi kripto paraların sağladığı kazançlarla tercih edilmeye başladığı bir dönem oldu. 2024 yılında ise ABD'de spot Bitcoin yatırım fonları resmileşti. Söz konusu gelişme hem Bitcoin'e güçlü bir kurumsal kimlik kazandırdı, hem de fiyatı 70 bin dolara kadar götürdü. Ayrıca artan yüksek para girişi, sert fiyat hareketlerinin de önüne geçti. Dolayısıyla Bitcoin, fiyatı hızlı değişen, riskli varlıkların da en risklisi olmaktan uzaklaştı.

Bitcoin'deki yükselişin en önemli aktörlerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump oldu. Trump ilk döneminde Bitcoin düşmanıydı. İkinci döneminde ise en büyük kripto para dostu oldu. ABD Başkanı, kripto paraları resmi rezerv varlık olarak tanımlıyor. Öyle ki: kendi adını taşıyan Trump coin bile piyasaya sürüldü.

***

Bitcoin 1 dolardan 120 bin doları aşan uzun ve bir o kadar meşakatli bir yoldan geçti. Bugün geldiği nokta piyasalar açısından hiç de öngörülebilir değildi. Bugün sadece 2025 için ütopik beklentiler var. Dünyada faizlerin düşeceği beklentisi Bitcoin'e olan ilgiyi artırabilir. Bitcoin bir devrim mi yoksa bir balon mu? Cevap henüz net değil. Ama kesin olan şu ki; Bitcoin artık sadece bir teknoloji değil, bir fikir, bir hareket ve küresel bir fenomen.