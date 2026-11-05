Küresel piyasalarda topal ördek rüzgarı

Trump’ın seçim kampanyasının temel taşı olan geniş kapsamlı vergi indirimleri ve agresif kamu harcamaları, artık Kongre’den geçmekte büyük engellerle karşılaşacak. Demokratlar, bütçe ve borç tavanı müzakerelerinde güçlü bir fren mekanizması olacak.

Mali genişlemenin yavaşlayacak olması, ABD bütçe açığına ilişkin endişeleri kısa vadede hafifletse de, Washington'da sürekli bir "bütçe krizi" ve borç tavanı tıkanıklığı riskini artırıyor. Bu durum, ABD Hazine tahvillerine olan talebi artırıp tahvil faizlerini aşağı iterken, dolar endeksini zayıflatıyor.

ORTADOĞU NE OLACAK?

Seçim sonuçlarında seçmenin dış politika kararlarına (özellikle Orta Doğu ve İran eksenli gerilimlere) verdiği sert tepki, ABD yönetimini diplomatik çözümlere ve arzı rahatlatacak adımlara odaklanmaya zorlıyor.

Bölgesel gerilimlerin azalabileceği ve petrol arzına ilişkin endişelerin hafifleyeceği beklentisi, brent petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı yaratıyor. Enerji maliyetlerindeki bu gevşeme, enflasyonla mücadele eden merkez bankaları için nefes aldırıcı bir unsur olsa da enerji şirketlerinin karlılıklarını törpüleyebilir.

Piyasalar artık "tek adam" odaklı hızlı karar alma döneminden, sert siyasi pazarlıkların ve vetoların konuşulacağı bir döneme evriliyor. Kısa vadede doların zayıfladığı, altının parladığı ve petrolün düştüğü bu tablo, orta vadede Washington'daki bütçe kavgalarının ve Fed'in faiz kararlarının rehberliğinde şekillenecek.