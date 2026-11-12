Kyoto'dan Antalya'ya iklim faturası

1997 yılı... Japonya’nın Kyoto kentinde düzenlenen COP3, iklim diplomasisi tarihin bir dönüm noktasıydı. O gün Kyoto Protokolü ile ilk kez sanayileşmiş ülkelere yasal bağlayıcılığı olan emisyon azaltım hedefi verilmişti.

Aradan geçen yaklaşık 30 yılda tablo radikal biçimde değişti. Bugün Antalya’da gerçekleşen COP31, artık bir "iyi niyet ve hedef belirleme" zirvesi değil; küresel ekonomik düzenin, sermaye akışlarının ve enerji güvenliğinin yeniden yazıldığı acımasız bir bilanço ve uygulama sınavı.

HEDEF KOYMA DÖNEMİ KAPANDI

Aradan geçen yaklaşık 30 yılda tablo radikal biçimde değişti. Bugün Antalya’da gerçekleşen COP31, artık bir iyi niyet ve hedef belirleme zirvesi değil; küresel ekonomik düzenin, sermaye akışlarının ve enerji güvenliğinin yeniden yazıldığı acımasız bir bilanço ve uygulama sınavı.

Bugün COP31 masasında, kamu bütçelerinin savaş harcamaları ve jeopolitik gerilimler arasında sıkıştığı bir dönemde, trilyonlarca dolarlık yeşil finansmanın nasıl yaratılacağı aranıyor.

İKLİM KRİZİ = ENFLASYON KRİZİ

1990’larda iklim olayları istisnai felaketler olarak görülüyordu.

Bugün ise kuraklık tarımsal rekolteyi, aşırı hava olayları lojistik ağlarını, tedarik zincirlerini ve sigorta sektörünü doğrudan vuruyor. Bu durumun ekonomideki adı "iklim enflasyonu"

Fosil yakıtlara dayalı eski sistemde ısrar etmek, her jeopolitik şokta enerji fiyatlarının patlamasına ve hanehalklarının alım gücünün erimesine yol açıyor. BM İklim Şefi Simon Stiell’in Antalya'daki zirvede belirttiği gibi, dünya bir yol ayrımında.

Ya ekonomileri elektrik çağına tam anlamıyla yeniden kablolayacağız ya da her geçen gün artan fosil yakıt maliyetleriyle yaşamaya devam edeceğiz.

COP31, enerji maliyetlerini yapısal olarak düşürmenin tek yolu olan yenilenebilir enerjiyie geçişi ekonomik bir zorunluluk olarak ele alıyor.

SANAYİ DÖNÜŞÜMÜ

COP3 döneminde yenilenebilir enerji alternatif bir niş pazar iken, bugün küresel rekabetin merkezinde yer alıyor.

COP31'in en somut hedeflerinden biri, elektrik tüketiminde yenilenebilir kaynakların payını 2035'e kadar %21’den %35’e çıkarmak.

Bu hedef; otomotivden demir-çeliğe, havacılıktan teknolojiye kadar tüm endüstrilerin üretim modellerini kökten değiştirmesi demek.

COP31 kararlarına ayak uyduramayan şirketlerin küresel pazarlarda rekabet etme şansı kalmayacak.

FATURA ÖDENMEZSE MALİYET KATLANIR

Eğer liderler COP31’de masaya yeterli finansal kaynağı koymaz ve somut adımlardan kaçınırsa, birkaç yıl sonra konuşacağımız şey iklim hedefleri değil, çöken devlet bütçeleri, iflas eden sigorta sistemleri ve derinleşen küresel krizler olacak.

Kısa vadeli siyasi hesaplar uğruna yeşil finansmanı ertelemek, geleceğin ekonomik felaketine faiz ödemek demek.