Madoff mağdurları nasıl kurtuldu?

Tarihin en büyük finansal dolandırıcılıklarından biri, 2008 yılında Bernard Madoff’un milyarlarca dolarlık devasa Ponzi sisteminin çökmesiyle gün yüzüne çıktı. Dünyanın dört bir yanından binlerce yatırımcı, emeklilik fonu ve kurum bir günde servetini kaybetti.

Madoff'un kurduğu sistemin temeli, finans dünyasında Ponzi Oyunu olarak bilinen klasik ama en tehlikeli dolandırıcılık modeline dayanıyordu. Piyasalar ne kadar kötü olursa olsun yatırımcılarına her yıl istikrarlı bir şekilde yüzde 10 ila 12 civarında hayali bir getiri vadediyordu.

Aslında ortada hiçbir yatırım yoktu. Yeni gelen yatırımcıların parası, eski yatırımcılara kar payı olarak ödeniyor, böylece devasa bir saadet zinciri kusursuzca dönüyordu.

2008 finansal krizinin patlak vermesiyle birlikte, sisteme para yatıran birçok zengin birey, kurum ve vakıf nakit sıkıntısı yaşadıkları için paralarını geri çekmek istedi. Yatırımcılar kısa süre içinde milyarlarca doları geri çekmek için başvurunca Madoff'un kasasındaki deniz bitti.

Çıkış yolunun kalmadığını anlayan Madoff, Aralık 2008'de oğullarına sistemin tamamen bir yalan olduğunu, ortada hiçbir varlık bulunmadığını ve bunun büyük bir saadet zincirinden ibaret olduğunu itiraf etti.

PEKİ YA SONRA?

ABD Adalet Bakanlığı ve ilgili otoriteler, tarihin en kapsamlı varlık avı ve iade operasyonunu başlattı.

Madoff’un ve suç ortaklarının sadece ABD içindeki değil, vergi cennetleri dahil dünyanın dört bir yanındaki gizli hesaplarına, şirketlerine, gayrimenkullerine ve lüks varlıklarına anında el konuldu.

Sistem battığında bazı şanslı ya da içerideki yatırımcılar, yatırdıkları anaparadan çok daha fazla haksız karı sistemden çekmeyi başarmışlardı. Hukuk sistemi, bu kişilerin çektiği fahiş karların "başkasının parası" olduğunu tescilledi ve bu paraların mahkeme kararıyla fona iade edilmesini zorunlu kıldı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel bir idari yapı, ele geçirilen tüm bu varlıkları titizlikle denetledi ve dünyanın dört bir yanındaki gerçek mağdurlara oranlı bir şekilde dağıttı.

Yıllar süren bu amansız hukuki mücadele sonucunda, mağdurların doğrulanmış zararlarının yüzde 93’ünden fazlası hak sahiplerine geri ödendi.

AVRUPA MODELİ

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ve İngiltere’de ise sistem biraz daha kurumsallaştırılmış bir önleyici güvenlik ağına dayanıyor. Aracı kurumların iflas etmesi, varlıkları kötüye kullanması veya hileli işlemlere karışması durumuna karşı Yatırımcı Tazmin Fonları devreye giriyor.

Sektörde faaliyet gösteren lisanslı aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin ödediği risk primleriyle ve sigorta mekanizmalarıyla besleniyor.

Ancak bu sistemlerin yapısal bir sınırı var. Genellikle küçük yatırımcıyı korumak amacıyla belirli bir üst limite kadar (örneğin Avrupa'da ortalama 20.000 ila 100.000 Euro arası) güvence sunarlar. Türkiye’de de benzer şekilde Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) gibi yapılar mevcut ancak bu yapılar da milyonlarca liralık büyük spekülatif veya fon vurgunlarının tüm yükünü tek başına kaldırma kapasitesine sahip değil.