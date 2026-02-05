Manşetler yanıyor, petrol uyuyor

Eskiden her şey daha basitti.

Orta Doğu’da bir siyasetçi kaşını çatsa, petrol fiyatları daha o gece fırlardı. Televizyonlarda tartışmalar başlar, ekonomi sayfaları felaket senaryolarıyla dolardı. 2026 yılına girdiğimiz şu günlerde ise tuhaf bir sessizlik hakim.

Venezuela’da sular durulmuyor, Rusya-Ukrayna hattında cepheler yer değiştiriyor, Suriye hala bir bilmece ve son olarak İran...



Normal şartlarda petrol fiyatında yükseliş bekleriz. Fakat petrol 70-80 dolar bandında usul usul süzülüyor. Peki, dünya bu kadar yangın yeriyken "siyah altın" neden sessiz?

KURDUN GELECEĞİNE KİMSE İNANMIYOR

Piyasanın bir psikolojisi var ve bu psikoloji son yıllarda jeopolitik duyarsızlık denilen bir evreye girdi. Piyasa oyuncuları son beş yılda o kadar çok kriz gördü ki, artık manşetlere karşı bir tür bağışıklık geliştirdi.

Tarifeler, gerilimler, ticaret savaşları tamamen yalancı çoban hikayesine döndü. Artık Trump'ın bir tehdidi eskisi kadar hızlı fiyatlanmıyor, çünkü kurdun geleceğine kimse inanmıyor.

2022'de Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan o büyük şok, petrolün her şeye rağmen aktığını kanıtladı. Hindistan’ın Rus petrolünü alıp rafine ederek Avrupa’ya satması gibi hibrit çözümler, fiziksel arz kesintisi yaşanmadığı sürece fiyatların suni şekilde şişirilmesini engelliyor.

DEMOKRATİK ARZ DÖNEMİ

Fiyatların artmamasının arkasındaki en somut gerçek, üretimin demokratikleşmesi. Eskiden her şey Suudi Arabistan ve Rusya’nın dudağının arasındaydı. Bugün ise Guyana, Brezilya ve Arjantin gibi yeni oyuncular piyasaya her gün milyonlarca varil pompalıyor. Üstelik ABD, dünyanın en büyük üreticisi olarak dengeleyici rolünü bırakmıyor. Yani piyasa o kadar doygun ki, bir yerdeki musluk kapansa, diğer taraftaki fıskiye o boşluğu anında dolduruyor.

ÇİN'İN İŞTAHI DÜŞTÜ

Petrolün en sadık müşterisi olan Çin, artık eski Çin değil.

Çin hala en büyük petrol ithalatçısı, lakin geçtiğimiz yıllardaki gibi her yıl patlayan bir talep söz konusu değil.

Pekin sokaklarında vızır vızır gezen elektrikli araçlar ve devasa yenilenebilir enerji yatırımları, petrol talebinin tavan noktasına ulaştığımızın en büyük kanıtı.

Çin, stratejik rezervlerini o kadar doldurdu ki, bir kriz anında piyasadan çekilip kendi yağıyla kavrulabiliyor. Bu da fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı kırıyor.

Özetle;

Venezuela’da Maduro sonrası belirsizliğin yönetilebilir bir sürece evrilmesi ve İran ile ABD arasındaki diplomatik temaslar, petrolün artık bir jeopolitik silah olmaktan çıktığını gösteriyor. Siyah altın artık lojistik bir emtiadan ibaret.

Artık karşımızda, manşetlere değil verilere bakan, yaşlı ve yorgun bir emtia var.