Merkez bankalarının altın sevdası işaret değil

İşin aslına bakarsanız, altın fiyatlarını tek bir aktörün ya da tek bir motivasyonun tekelinde düşünmek büyük bir yanılgı olur.

Merkez bankaları günlük kur dalgalanmalarına, anlık enflasyon verilerine ya da spekülatif rüzgarlara göre hareket etmez. Onlarınki uzun vadeli bir devlet politikası.

Rezerv çeşitlendirmesi, yaptırım risklerinden korunma refleksi ve küresel sistemdeki dolarsızlaşma eğilimleri bu kalıcı alımların arkasındaki temel yakıtı oluşturuyor.

Onlar fiyat odaklı değil, güvenlik odaklı alım yapar. Fiyat düşerken de kasalarını doldururlar, fiyat zirvedeyken de.

Peki, o halde piyasayı asıl sarsan, altının anlık yönünü tayin eden mekanizma nerede saklı?

Dolar endeksindeki bir düşüş, altın piyasası için adeta oksijen maskesi.

Küresel vadeli piyasalarda altın, ABD doları üzerinden fiyatlandığı için, doların küresel para birimleri karşısında değer kaybettiği dönemlerde sarı metal diğer para birimlerini kullananlar için bir anda daha ucuz ve cazip hale gelir. Bu da sadece spekülatif fonları değil, merkez bankalarının da rezerv politikalarını hızlandırır.

Doların küresel değeri zayıfladıkça, altının ons fiyatı yukarı yönlü nefes alır; bu da merkez bankalarının portföylerindeki varlıkların değerini artırarak ellerini rahatlatır.

ANCAK BURADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İNCE BİR ÇİZGİ VAR

Dolar endeksindeki düşüşler ya da merkez bankalarının iştahı, kısa vadeli makroekonomik gerçekleri ortadan kaldırmaz.

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikaları, ABD tahvil getirilerindeki değişimler ve küresel enflasyon beklentileri anlık fiyat hareketlerinin ana hakimi.

Faizlerin yüksek seyrettiği dönemlerde, faiz getirmeyen bir varlık olan altın, kısa vadeli baskılarla boğuşabilir. Merkez bankaları fiyatlara bakmadan alımına devam ederken, bireysel yatırımcılar veya borsa yatırım fonları aynı dönemde satış tarafında yer alabilir.

Örnek verecek olursak;

Dünya Altın Konseyi verilerine göre merkez bankaları 2022 yılında tarihin en yüksek yıllık altın alımlarından birini gerçekleştirdi. Ancak bu devasa alımlara rağmen, ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için agresif faiz artışlarına gitmesi ve dolar endeksinin tırmanması nedeniyle altın fiyatları büyük bir baskı altında kaldı.

2022 yılının Mart ayında ons başına 2050 dolar seviyelerinde olan altın, Eylül 2022’de 1620 dolara kadar gerileyerek Yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Yani merkez bankaları kasalarını doldurmaya devam ederken, piyasadaki anlık fiyat dalgalanması yatırımcısına aylarca düşüş yaşattı.

2021 son çeyreğinde de benzer bir hareket takip edildi. Gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları rezerv çeşitlendirmesi kapsamında sessiz sedasız alımlarını sürdürürken, ons altın 2021 Kasım başındaki 1800 dolar seviyelerinden, yıl sonuna doğru artan tahvil faizleri ve doların güçlenmesiyle birlikte baskı altında kaldı, dönemsel olarak 1750 doların altını test eden dalgalı bir seyir izledi.

Özetle;

Merkez bankalarının altın alımları ve dolar endeksindeki gevşemeler, altının orta ve uzun vadeli yükseliş trendini besleyen en güçlü iki sütundur.

Bu durum, sert düşüşlere karşı piyasaya çok güçlü bir güvenlik ağı serer. Fakat merkez bankalarının arkasında durduğu bu devasa kale, altını tamamen yer çekimsiz bir ortama taşımaz.

Çünkü kısa vadeli dalgalanmalar, faiz rüzgarları ve makro veriler her zaman masada.