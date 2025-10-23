Merkez vurguyu değiştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim toplantısında 100 bp indirime giderek politika faizini %40,5 seviyesinden %39,5 seviyesine çekti.



İndirim oranı piyasa beklentilerine paralel. Son 3 aydaki aylık enflasyona bakarsak hem piyasanın hem de Merkez Bankası beklentilerinin aşıldığını, dezenflasyonist etkinin zayıfladığını gördük.



Karar metninde TCMB, enflasyon ana eğilimindeki yükselişe işaret etti, dezenflasyondaki yavaşlamaya değinildi.



Özellikle gıda fiyatları ile son dönemdeki fiyat gelişmelerinin enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarıyla dezenflasyona dair risklerin belirginleştiğini vurgulaması önemli.

Yani özetle TCMB; enflasyonun nedenini gıda ve hizmet kalemleri gibi kendisinin kontrol edemediği unsurlar üzerinden açıklıyor.



Metinde dikkat çekici bir değişim daha var.



Eylül metninde faiz indirimine yönelik ‘’Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir’’ denilmişti. Bu cümle aslında aynen korunuyır gibi görünse de cümlenin sonunda ‘’Gözden geçirilecektir’’ ifadesi yeni metinde ‘’Gözden geçirilmektedir’’ olarak değiştirilmiş.



Bu değişim yılın son toplantısında faiz indirimine gidilmeme olasılığının düşünülebileceği izlenimi uyandırıyor. Yani artık kesin olarak faiz indirilir denilemez. Belirsizlik bu ifadelerle artmış oldu.