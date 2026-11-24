19 Kasım'da piyasaya çıkan GTA 6, 3,79 milyar dolarlık perakende satış geliriyle küresel eğlence tarihinin tüm açılış rekorlarını altüst etti.

Karşılaştırmak gerekirse selefi GTA 5, 2013 yılında ilk gününde yaklaşık 800 milyon dolar hasılat elde etmiş, 1 milyar dolar barajını ise üç günde aşabilmişti.

Ancak GTA 6'nın bu görkemli çıkışı tekil bir mucize değil; son on yılda sinema ve müzik endüstrilerinin toplamını geride bırakan dev bir oyun ekonomisi dalgasının en yeni zirvesi.

GELİR MODELLERİ DEĞİŞKEN

Oyun sektöründeki büyümenin arkasında farklı gelir modelleriyle milyarlarca dolar üreten dev yapımlar yatıyor. Kimileri tek seferlik kutu ve dijital satışlarla büyürken, kimileri "ücretsiz indir, oyun içi harca" (free-to-play) modeliyle adeta kendi merkez bankasını kurmuş durumda.

GTA 5'ten yola çıkacak olursak; yıllar içinde 235 milyon kopya satışına ulaşarak çevrimiçi moduyla birlikte 10 milyar doların üzerinde toplam hasılat yarattı. Yine tek bir oyunun üç farklı konsol neslinde kâr üretmeye devam edebileceğini kanıtladı.

Minecraft ise 425 milyon adetlik satış rakamıyla tüm zamanların en çok satan oyunu konumunda. Düşük geliştirme maliyetine karşılık eğitimden lisanslı ürünlere uzanan devasa bir fikri mülkiyet ekonomisi inşa etti.

Fortnite "Ücretsiz oyun" modelinin ne kadar karlı olabileceğinin en çarpıcı kanıtı. Fortnite kozmetik ürünler ve sezon biletleriyle 20 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

BÜYÜYEN PASTA, YÜKSELEN RİSKLER

Sektördeki gelirler on milyarlarca dolara tırmanırken şirketlerin gider bilançoları da benzer bir hızla kabarıyor.

GTA 6 için telaffuz edilen 1 ila 2 milyar dolar bandındaki geliştirme ve pazarlama maliyeti, stüdyoların tek bir proje için milyar dolarlık sermayeyi yıllarca bağladığını gösteriyor.

Fortnite, Roblox veya PUBG Mobile gibi milyonlarca eşzamanlı oyuncuyu barındıran yapımlarda oyun çıktıktan sonra bile bulut sunucu, siber güvenlik ve sürekli içerik üretimi maliyetleri hiç durmuyor.

Yine reklam olarak özetleyebileceğimiz müşteri edinme maliyetleri de önemli bir kalem.

YENİ EKOSİSTEM

Bugün küresel oyun pazarı yalnızca oyun satışından ibaret değil; donanım satışlarından (konsollar, ekran kartları) canlı yayın platformlarına, e-spor turnuvalarından müzik ve moda iş birliklerine uzanan dev bir değer zinciri oluşturuyor.

GTA 6'nın 24 saatte kırdığı rekor bu tablonun vitrini olsa da, arka planda Minecraft'tan Fortnite'a, mobil devlerden bağımsız yapımlara kadar uzanan bu ekosistem, 21. yüzyılın en hızlı büyüyen ve sermaye çeken eğlence ekonomisi haline gelmiş durumda.