Napolyon’un “Kıta Ablukası”

1800’lerin başında Napolyon, askeri dehasıyla Avrupa’yı dize getirmişti ancak İngiliz donanması ve Manş denizi problemini bir türlü aşamıyordu. İngilizlere "Dükkancılar milleti" diyordu. Onu yıkmanın yolu, can damarı olan ticareti kesmekti. Bu nedenle de Berlin Kararnamesi yürürlüğe girdi.

Kıta Ablukası, Avrupa anakarasının İngiltere ile her türlü ticaretini yasaklıyordu. Napolyon’un mantığı basitti: Eğer İngiltere mal satamazsa, altın rezervleri tükenecek ve savaş makinesi duracaktı.

1806 yılında Napolyon, askeri olarak diz çöktüremediği İngiltere’yi ekonomik bir açlığa mahkum etmek istedi. Avrupa kıtasını İngiliz mallarına tamamen kapatıp, ticareti bir savaş enstrümanı haline getirdi.

Bugün Washington ile Tahran arasındaki gerilimde gördüğümüz manzara, bu ablukanın dijital ve finansal versiyonu.

ABD’nin İran’ı SWIFT sisteminden dışlaması, petrolüne ambargolar koyması ve doların hegemonyasını bir kalkan gibi kullanması; Napolyon’un yaptıpıyla oldukça benzer.

KAÇAKÇILIK EKONOMİSİ

Napolyon’un ablukası kağıt üzerinde kusursuzdu. Fakat kaçakçılık ekonomisi hakim olmaya başladı. İngiliz malları Fransız kontrolündeki limanlara "kaçak" yollarla girmeye devam etti. Hatta rivayete göre Fransız ordusundaki botlar bile kaçak İngiliz derisiyle yapılmıştı.

Bugün İran'ın petrolünün Çin, Rusya gibi ülkelere karanlık filolarla gidişi veya ticaretin kripto varlıklar ve yerel para birimleriyle dönmesi ironik bir tekerrür.

KAZANANI OLMAYAN SAVAŞ

Napolyon’un ablukası sonunda ne oldu?

İngiltere sarsıldı ama yıkılmadı; aksine, Avrupa halkları artan fiyatlar ve kıtlık yüzünden Napolyon’a isyan etti.

Bugün de küresel piyasalarda uygulanan ekonomik ablukalar, sadece hedef ülkeyi değil, enerji fiyatları üzerinden tüm dünyayı cezalandırıyor.

Özetle;

Ekonomiyi bir silah olarak kullandığınızda, namlunun hangi tarafa döndüğünü kestirmek her zaman mümkün olmuyor.