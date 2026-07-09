NATO'ya maliye bakanları katılsın

Ankara’da bir araya gelen NATO liderleri, ittifak tarihinin en radikal mali taahhütlerinden birini bırakarak zirveyi noktaladı.

Manşetler her ne kadar liderlerin ikili görüşmelerine odaklansa da, masadaki asıl büyük sarsıntı savunma tedarik anlaşmaları ve yeni harcama limitleri oldu.

İttifak, daha dün gibi gelen Galler Zirvesi’ndeki yüzde 2’lik savunma harcaması hedefini çoktan aşmış durumda.

YÜZDE 5'İN ANATOMİSİ

Öncelikle bu yüzde 5’in sadece tank, tüfek veya savaş uçağı alımından ibaret olmadığını iyi anlamak gerekiyor. NATO bu yeni kotayı ikiye bölmüş durumda.

Yüzde 3,5 doğrudan çekirdek askeri savunmaya (silah sistemleri, mühimmat vs.), yüzde 1,5 ise genişletilmiş güvenlik harcamalarına gidecek.

Bu ikinci dilim; siber güvenlikten kritik altyapıların korunmasına, sivil direnç projelerinden savunma sanayii inovasyonlarına kadar çok geniş bir alanı kapsıyor.

Yani NATO, üye ülkelerin sadece ordusunu değil tüm teknolojik ve toplumsal omurgasını dizayn etmesini istiyor.

KAZANANLAR, ZORLANANLAR

Bu devasa bütçe artışı, ittifak üyesi ülkeleri homojen bir şekilde etkilemeyecek. Ortaya net bir kırılma çizgisi çıkıyor.

Almanya, Fransa ve İtalya gibi sosyal refah devlet geleneğine sahip Avrupa devleri için bu oranlar ciddi birer kabus. Zaten bütçe açıklarıyla boğuşan, yaşlanan nüfusa sağlık ve emeklilik fonu yetiştirmeye çalışan bu ülkeler, GSYİH’lerinin yüzde 5’ini savunmaya kaydırdıklarında halklarına bunu açıklamakta zorlanacaklar.

Polonya ve Baltık ülkeleri (Litvanya, Letonya, Estonya) halihazırda Rusya tehdidi nedeniyle yüzde 3,5'lik sınırı zorluyor, hatta geçiyor. Bu ülkeler için yüzde 5 hedefi bir yükümlülükten ziyade, varoluşsal bir refleks. Ankara’daki zirvede de görüldüğü üzere, bu ülkeler ittifakın yeni şahinleri.

Donald Trump’ın zirvede müttefiklere yönelik sert baskısı sır değil. ABD, ittifakın toplam askeri harcamalarının yarısından fazlasını tek başına sırtlamaktan yorulduğunu her fırsatta haykırıyor. Yüzde 5 limiti, Washington için Avrupa’yı kendi güvenliğinin maliyetini üstlenmeye zorlamanın en yasal yolu.

SAVUNMADA ALTIN ÇAĞ

Zirvede paralel olarak düzenlenen Savunma Sanayii Forumu, bu paranın nereye akacağının da ipucunu verdi. Ortak tedarik anlaşmaları, mühimmat üretim kapasitelerinin fırlatılması ve yeni nesil teknolojiler (yapay zeka, drone sistemleri vs.) masadaydı.

Bu durum, savunma sanayii devleri için tarihte eşi benzeri görülmemiş bir altın çağ anlamına geliyor. Sipariş defterleri on yıllık periyotlarla dolacak. Ancak madalyonun diğer yüzünde tedarik zinciri krizleri ve enflasyon var.

Herkes aynı anda devasa miktarda çelik, çip, patlayıcı ve nadir toprak elementi talep ettiğinde, bu durum askeri teçhizat maliyetlerini yukarı çekecek. Yani harcanan her 1 dolar, geçmişteki 1 dolar kadar verimli askeri güç üretmeyebilir.

Ayrıca bu bütçelerin ne kadarının yerli sanayiye, ne kadarının Amerikan savunma devlerine (F-35 örneğinde olduğu gibi) akacağı, ülkeler arasında yeni bir diplomatik bilek güreşi başlatacak.

Özetle;

Savunma artık sadece generallerin ve dışişleri bürokratlarının konusu olmaktan çıktı, doğrudan makroekonominin kalbine oturdu. O zaman artık NATO zirvelerine devlet başkanlarının ve savunma bakanlarının yanı sıra maliye bakanları da mı katılmalı?

Zira bu yeni dönemde askeri stratejiyi kurşun değil, bütçe dengeleri belirleyecek.