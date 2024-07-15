Piyasalarda 2. Trump dönemi mi?

ABD ve dünya ekonomisi Trump'ın geri dönüşüne hazırlanmaya başladı. Ekonomi yönetimi ve para piyasaları açısından bugünden farklı olarak birçok değişim görebiliriz. Eski dönemlerinden yola çıkacak olursak Trump'ın bazı akıllara kazınan davranışları var. Güçlü dolar, gümrük vergileri ile kendi ekonomisini korumak ve ekonomik büyümeyi desteklemek. Bu yüzden de başarısız suikast girişimi ardından dolar endeksi (DXY) tarafında bir yükseliş gördük.



TRUMP-FED ARASINDA YENİ PERDE



Pandemi döneminin de Başkan'ı olan Trump'ın, para politikasına ilişkin gevşeklikten yana olduğunu söyleyebiliriz. Para politikasına direkt olarak müdahale etmesi mümkün değil. Donald Trump, Fed'in faizleri düşük tutması için baskı yaratmaya devam edecektir. Bu da para politikası üzerine belirsizlik yaratmasının yanı sıra, enflasyonist baskıları da yeniden artırma riskini beraberinde getirebilir. Trump'ın kendi döneminde Fed Başkanı Powell'ı da eleştiri bombardımınına tuttuğunu da hatırlatmakta fayda var.



HİSSE SENEDİ PİYASALARI İÇİN POZİTİF GÖRÜNÜM OLABİLİR



ABD hisse senedi piyasaları zaten rekor seviyelerde, risk iştahı da yüksek. S&P 500 tarafında neredeyse hergün rekor kapanış takip ediyoruz. Fakat Trump'ın gelişi bazı sektörlere ayrı parantez açılmasına sebep verebilir. Örnek verecek olursak; Trump ve Çin arasında "Ticaret Savaşları" gündemi uzun süre meşgul etmişti. Çin'den gelen ürünlere uygulanacak ek vergiler de bu savaşların meyvesi olmuştu. Bugün özelinde Çin'den gelir elde eden şirketleri negatif bir dönem bekleyecek diyebiliriz.

Öte yandan yeşil dönüşümden ziyade, petrol ve doğalgaz merkezli şirketler için de pozitif beklenti içerisinde olunabilir. Keza Trump, seçim süreci boyunca yeşil dönüşüm karşıtı söylemlerde bulundu. Pozitif olması muhtemel bir diğer nokta ise savunma sanayi hisseleri olabilir.



KRİPTO PARALAR TRUMP'I BEKLİYOR



ABD Başkan adayına başarısız suikast girişiminin ardından en sert tepkiyi Bitcoin verdi. Hafta boyunca 60 bin dolar sınırında hareket eden en büyük kripto para birimi, 63 bin doları aştı. Eski ABD Başkanı, kendi döneminde kripto paralara çok da pozitif yaklaşmıyordu. Ancak yeni dönem seçim kampanyasında sık sık Bitcoin'e ilişkin pozitif vurgulamalar yapıyor. Dolayısıyla Trump dönemi, kripto paraların pozitif fiyatlanacağı bir dönem olabilir. Öte yandan Fed üzerinde gevşek para politikasına dair oluşturacağı baskı da yine bu piyasa için önemli olacaktır.



ALTIN VE TRUMP?



Altın tarafında pozitif bir beklenti içinde olunabilir. Olası bir parasal bollukla birlikte fonların yeniden altına yönelmesi söz konusu olabilir. Fakat Fed faiz silahını kullanırsa farklı konuları konuşabiliriz. Ancak kısa vadede inmesi muhtemel faizler, jeopolitik riskler gibi gelişmeler nedeniyle zaten yukarı yönde hareket eden altına, bir de Trump dopingi eklendi diyebiliriz.