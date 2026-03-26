Piyasalarda yeni anormal

İnsan beyni, felaketi ya da büyük kırılmaları reddetmeye programlıdır. "Bugüne kadar bir şey olmadıysa, bundan sonra da olmaz" düşüncesi, ufuktaki devasa riskleri basit birer gürültü gibi algılamamıza neden olur.

Normalleşme yanılgısını anlamak için tarihin tozlu sayfalarına bakmak yeterli.

1912’de Titanic batmaya başladığında, geminin devasa boyutlarına ve batmaz ününe güvenen yolcuların birçoğu filikalara binmeyi reddetmişti. Bazıları kamaralarında akşam yemeklerini bitirmeyi seçti, bazıları ise salonda müzik dinlemeye devam etti. Çünkü zihinleri, o ana kadar yaşadıkları konforlu normalin saniyeler içinde yok olabileceğini kavrayamıyordu.

Benzer bir durum 2008 Mortgage Krizi öncesinde de yaşandı. Lehman Brothers batana kadar ana akım finans medyası ve yatırımcılar, emlak fiyatlarının matematiksel olarak düşemeyeceğine inanıyordu.

Bugün ise küresel piyasalar, jeopolitik ve makroekonomik bir Titanic senaryosuna karşı aynı akşam yemeği sakinliğini koruyor.

Ancak savaşın yayılma riski, küresel bir arz şoku potansiyeli taşıyor.

Hürmüz hafife alınıyor

Dünya petrol ticaretinin beşte birinin geçtiği Hürmüz isimli dar su yolunun kapalı kalması nedeniyle oluşacak enerji krizini fiyatlayabilecek bir algoritma henüz yazılmadı.

Olası bir uzun süreli kapanmada petrol fiyatlarının üç haneli rakamlara kalıcı olarak yerleşmesi, küresel enflasyonun yeniden alevlenmesi ve tedarik zincirlerinin kopması demek.

1973 Petrol Krizi'ni hatırlayın.

O dönemde piyasalar, bir ambargonun batı dünyasını bu kadar sert vurabileceğine ihtimal vermemişti.

Sonuç; benzin kuyrukları, kararan şehirler ve on yıl süren stagflasyon.

Bugün dünya 1970'lere göre çok daha entegre; bir enerji kesintisinin dijital ekonomiden ağır sanayiye kadar yaratacağı domino etkisi, 70'lerden çok daha sert hissedilebilir.

Ekonomi tarihinde "Siyah Kuğu"lar genellikle herkesin "her şey yolunda" dediği güneşli günlerde ortaya çıkar. 2020 başında COVID-19 için "sadece bir grip" diyenler ile bugün Hürmüz'deki riski veya küresel korumacılık akımını küçümseyenler aynı zihinsel blokajı yaşıyor.

Ancak piyasa oyuncuları, "bir şekilde orta yol bulunur" diyerek bu riski halının altına süpürüyor. İşte bu, normalleşme yanılgısının ta kendisi.

Normalleşme yanılgısı, bireyleri ve kurumları hazırlıksız yakalar. Savaşın büyüme ihtimali ve enerji rotalarındaki tıkanma riski, Trump’ın radikal ekonomi çıkışlarıyla birleştiğinde; karşımızda iyimserlikle açıklanamayacak bir tablo duruyor.

Şu an piyasalar güneşli havada şemsiyesini atan bir tatilci rahatlığında. Oysa bulutlar çoktan toplandı.