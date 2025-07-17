Powell'ın değişmeyen kaderi

Donald Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaşadığı gerilim, Amerikan ekonomi tarihine modern zamanların en büyük para politikası anlaşmazlığı olarak şimdiden geçti.

2017'de Trump tarafından atanan Jerome Powell (kendisi cumhuriyetçi bir kimliğe sahip) kısa süre içinde Trump'ın açık hedef oldu. Şimdi Trump'ın ikinci döneminde birçok senaryo masada. ABD Başkanı'nın asıl amacı Powell'ı zayıflatmak, mümkünse görevden almak ve Fed'i daha "sadık" bir yapıya devretmek.



GERİLİM 2018'DE BAŞLADI



ABD Başkanı Trump, ilk döneminde Steve Mnuchin'in de önerisiyle Jerome Powell'ı Janet Yellen'ın yerine ABD Merkez Bankası Başkanı olarak atadı.

İkilinin ilişkisi başlangıçta olumluydu. Çünkü Powell hem Trump'ın partisinden bir figürdü hem de para politikası Trump'ın istediği gibiydi.

Fed 2018'de faiz artırımlarına devam etti. Trump bu duruma çok sert tepki gösterdi. “Powell ve Fed bizim ekonomik büyümemizi sabote ediyor” diyerek açık açık suçladı. Bir noktada “Çin Devlet Başkanı Xi kadar tehlikeli” benzetmesi bile yaptı. Kendisini "ABD düşmanı" olarak niteleyecek kadar ileri gitti.

Ve pandemi...

2020'de pandemi nedeniyle Fed, faizleri hızla sıfıra çekti ve devasa varlık alımları yaptı. Trump adımlardan memnundu ancak Powell'a yönelik güvensizliği de devam etti.



İKİNCİ DÖNEM VE GÖLGE KOMİTE



2025 Temmuz ayı itibarıyla tablo artık daha net. Trump-Powell ilişkisi artık sadece soğuk değil, yapısal olarak da sürdürülemez bir noktada.

Trump'a yakın kaynaklara göre Powell'ın görevden alınması fikri aslında masadaydı. Hukuken bu konuda karşısında bir duvar var. Ancak Trump'ın bu işlerdeki uzmanlığı da ciddiye alınmalı.

Son dönemde basında yer alan "Shadow Committee" yani "Gölge Komite" Trump'ın planlarından biri. Trump Powell'ı görevden almıyor/alamıyor fakat yerine atayacağı adayı şimdiden ilan ederek Fed'in karar mekanizmasını kamuoyunda itibarsızlaştırmak istiyor. Yine buna benzer şekilde Fed'in harcamaları konusu üzerinden suistimal argümanları da sıklıkla üretiliyor.



HUKUK VE PİYASA DİRENÇLİ



Mesele sadece Trump'ın isteğiyle çözülecek gibi değil. Mevcuttaki yasalara göre bir Fed Başkanı ancak "geçerli" suç gerekçesi ile görevden alınabiliyor. Faiz politikası da bu geçerli nedenlerden biri değil.

Bazı cumhuriyetçi senatörler bile Fed'in bağımsız kalması yönünde endişesini dile getiriyor. Diğer yandan piyasa aktörleri de mutsuz. JPMorgan CEO'su Jamie Dimon gibi isimler Fed Başkanı meselesini kırmızı çizgi ilan etti.

Piyasalardaki dalgalı tahvil seyrinin de temelinde Powell ve Trump arasındaki gerilim yatıyor.



TRUMP SATRANÇ OYNUYOR



Jerome Powell'ın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Trump'ın bu tarihe kadar sabretmesi olası. Ancak Trump ve sabır pek de fazla yan yana gelebilecek kavramlar olmadığını da hatırlatmak gerekiyor.



Ancak;



Powell’ı görevden alma girişimi başarısız olsa bile, onu itibarsızlaştırmak ve yerine gelecek ismi erkenden ilan etmek, piyasalarda Powell’ın etkisini zayıflatabilir. Bu merkez bankasının görünürde “bağımsız” ama işlevsel olarak “kuşatılmış” bir pozisyona düşmesine neden olur.



Özetle;



Fed bir “faiz belirleme kurumu” olmaktan çok, küresel finansal sistemin sinir merkezi. Eğer bu merkezde bağımsızlık zedelenirse sadece Amerikan ekonomisi değil, dünya finans mimarisinde bütün taşlar yerinden oynayabilir.