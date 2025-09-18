Reddedilmeyecek bir teklif

“Bir gün sana öyle bir teklif yapacağım ki, reddedemeyeceksin.”



Marlon Brando’nun The Godfather filminde Don Vito Corleone olarak söylediği bu replik, bugün küresel finans masasında yeniden hayat buluyor. Teklifin adı "zayıf dolar". Tek fark, masanın başında bu kez Corleone değil, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump oturuyor. Ama perde arkasında Trump’ın gölgesi, Fed’in üzerindeki baskısı ve devasa borç yükü var.



Trump'ın ilk günden beri arzusu net. ABD Başkanı, güçlü doların ABD'ye zarar verdiği görüşünde. Ona göre güçlü bir dolar ihracatçıyı boğuyor, şirketleri zorluyor, borcun fazini de katlıyor. Trump bu yüzden zayıf dolar ve düşük faiz istiyor. Ayrıca, Çin’e kaybettiği tüm üretimi yeniden Amerika’ya çekmeye çalışıyor. Bunu yapmak için de hem maliyetleri düşürmesi hem de altyapıyı yenilemesi gerekiyor. Tüm bunları üst üste koyunca, ABD’nin para ihtiyacı katlanarak artıyor.



Piyasa masasında oturan herkes –bankalar, fonlar, yatırımcılar– bu teklife, olası yan etkilerine rağmen başını sallıyor. Zira Trump politikaları, doların küresel rezerv para birimi olma durumunu da zayıflatıyor. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor: Eğer Dolar küresel para birimi olmaktan çıkarsa, dünyada kim, neden ABD varlıklarına yatırım yapsın? Kim ABD ekonomisini fonlasın? Trump bu yan etkiyi de görmezden gelerek, hem doların rezerv para olarak kalmasını hem de güç kaybetmesini istiyor.



Yatırımcılar yeni denge kurulana kadar tüm yaşananları bekle-gör politikasıyla izliyor. Çünkü faizlerin inmesi, borçlanma maliyetlerini düşürecek, ABD ekonomisinde yatırımlara hız verecek ve borçlanma hızını azaltacak. Bunun sonucu olarak kısa vadede zayıf dolar, hisse senetlerine, emtiaya, risk iştahına can verecek.



Tıpkı Godfather’ın masasında sunulan teklifler gibi karşı koymak mümkün değil.



ABD’nin 37 trilyon dolara ulaşan kamu borcu, bu teklifin asıl sebebi. Yüksek faizler borç maliyetini dayanılmaz hale getiriyor. Güçlü dolar bu yükü daha da ağırlaştırıyor. Tıpkı Godfather filmindeki gibi; teklif zarifçe sunuluyor, ama aslında bir mecburiyet.



“Ya kabul edersin ya da daha kötü sonuçlara katlanırsın.”



Jerome Powel ve Tom Hagen



Trump’ın zayıf dolar isteği masadayken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın rolü de Godfather’daki consigliere Tom Hagen’a benziyor.



Tom Hagen, Vito’nun sadık danışmanıydı. Zeki ve güvenilir olsa da Michael Corleone, aileler arası savaşta, Tom’u yetersiz buldu. “Sen bir savaş danışmanı değilsin." dedi.



Jerome Powell da Trump'ın gözünde böyleydi. Fed başkanı sadık, fakat patronun istediğini değil, gerçeklerin gerektirdiğini yapmaya devam etti. Trump defalarca açıktan Powell’ı hedef aldı, “faizi daha hızlı indir” diye baskı yaptı.



Tüm dünyanın referans aldığı ABD Merkez Bankasının bağımsızlığını tartışılır ve hatta bu riski de fiyatlatır hale getirdi. Buna da aldırmadı. Çünkü kaybedecek zamanı yok. Tüm bunlara karşılık Powell, bağımsızlık kartını masaya koydu. Trump da, Powell’ı tıpkı Michael’ın Tom’u kenara itmesi gibi kenara itti.



Trump, ABD’nin düşük faiz/zayıf dolar ihtiyacı ile, Enflasyon/Powell dengesinin oluşturduğu düğümü kılıcıyla kesip atma amacında. Trump’ın Fed’e baskısı, Powell’ın Tom Hagen benzeri “sadık ama yetersiz” konumu...



Tüm tablo Godfather filminin finansal uyarlaması gibi.



Teklif cazip: zayıf dolar, düşük faiz, kısa vadeli canlılık. Ama herkes biliyor ki bu teklif reddedilemez, fakat bedeli de kaçınılmazdır.