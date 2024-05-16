Riskli varlıklara ABD TÜFE dopingi

ABD'de merakla beklenen Nisan enflasyonu yıllıkta beklentilere paralel, aylıkta ise beklentilerin hafif altında gerçekleşti. Çekirdek tarafı ise 6 ay sonra ilk kez yavaşladı. Nisan enflasyonu beklentilerin altında gelmesinden ziyade, şok bir olası artışa dair kaygıları ortadan kaldırması açısından da önemli.



Daha önce Aralık'a kadar uzayan ilk faiz indirimi beklentisi, TÜFE verisi sonrası yeniden Eylül ayına çekildi. Fed göstergelerine göre Eylül'de faiz indirimi ihtimali %70. Bu oran hafta başına kıyasla keskin bir yükselişi ifade ediyor.



RİSKLİ VARLIKLAR SERT YÜKSELDİ



Yüksek faiz oranları, teknoloji hisseleri ve Bitcoin gibi riskli varlıkları daha az cazip hale getiriyor, çünkü yatırımcılar ABD Hazinesi gibi daha güvenli seçeneklerden önemli getiriler elde edebiliyor. Dolayısıyla faiz indirimi de tam tersi etkiye sahip.



Dün düşen enflasyon ve faiz indirimi ihtimali sonrası ABD piyasalarında ralli yaşandı. S&P 500 endeksi bu yıl 23. kez rekor seviyeye ulaştı. Nasdaq tarafında da sert yükselişler görüldü. Ayrıca VIX yani "Korku Endeksi" de Ocak'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.



EN SERT TEPKİ BITCOIN'DE



Bitcoin fiyatı TÜFE verisi sonrası %7'den fazla artarak 66 bin doların üzerine çıktı. En büyük kripto para birimi 25 Mart'tan bu yana en iyi gününü yaşadı. ETF, FTX davası, Halving ve jeopolitik risklerin ardından kripto para piyasaları için en önemli faktör faiz.



Yatırımcıların kripto gibi riskli varlıklara olan iştahında bir toparlanma görebiliriz ve bu da Bitcoin spot ETF'lerine daha fazla akışı teşvik edebilir. Yani Fed politikalarının kısa vadede Bitcoin volatilitesini tetikleyebileceğini söylersek yanlış olmaz.



RİSKLİ VARLIK YÜKSELİŞİ SÜRECEK Mİ?



Burada ana faktör olarak Fed'i izlemek gerekiyor. Hafta başında açıklanan ÜFE verisindeki negatif görünümün TÜFE'ye dair olası geçişkenliği olumsuz bir unsur olarak elde kalmaya devam ediyor. Diğer yandan hizmet enflasyonundaki dirençli seyir de sürüyor.



Enflasyon tarafında beklentilerin hafif altında bir rakam görsek de; Kişisel Tüketim Harcamaları (ki Fed için önemli bir gösterge) %2,7 ile beklentilerin üzerinde geldi. Yani TÜFE tarafındaki gerilemeden ziyade, kişisel harcamalardaki güçlü seyir hala devam ediyor. Tek başına bu bile Fed'in faiz indirimine ihtiyatlı yaklaşması için sebep olarak gösterilebilir.



Fed’in faiz indirimine dair olası bir temkinli duruşu, riskli varlık fiyatlamalarını negatif yönde etkileyebilir.