Savaşın 100 gününde ekonomi

28 Şubat’ta başlayan ve 100. gününü dolduran savaş, küresel ekonominin can damarlarını tıkadı.

İran’ın misilleme olarak dünya ticaretinin en kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nı gemi trafiğine kapatması, adeta küresel bir tedarik şokuna yol açtı.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol’un tarihteki en büyük enerji krizi olarak nitelendirdiği bu durum rakamlara da yansıdı.

Dünya genelinde günlük petrol tüketimi 104 milyon varilken, arz 95 milyon varilde kaldı. Körfez üreticilerinin günlük kaybı ise tam 14,4 milyon varil oldu.

Brent petrol 100 doları geçti, Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 50 yükseldi.

Deniz taşımacılığında gemi yakıt maliyetleri artarken, mahsur kalan gemiler yüzünden küresel filo daraldı, lojistik maliyetler tavan yaptı. Savaşın ekonomilere maliyeti ağır oldu

OECD raporlarına göre, savaşın nispeten kısa sürmesi durumunda bile küresel büyüme bu yıl yüzde 3,4’ten yüzde 2,8’e gerileyecek.

Bu 0,6 puanlık düşüş, 118 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde tam 700 milyar dolarlık potansiyel bir kayıp anlamına geliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada zaten kırılgan durumda olan ve petrol ithal etmek zorunda olan 65 ülke bulunuyor.

1 milyar insanın yaşadığı ve büyük kısmının yoksulluk sınırının altında olduğu bu ülkelere, yükselen petrol fiyatları yüzünden 20 milyar dolarlık ek bir ithalat faturası biniyor.

Bu da küresel açlık ve ekonomik kriz riskini daha da derinleştiriyor.

ENFLASYON HORTLADI

Savaşla birlikte enflasyonla mücadele süreçleri de zarar gördü.

Yükselen enerji maliyetleri fiyatları yukarı çekti. Bu da enflasyona yansıdı.

ABD'de savaş öncesi yüzde 3'e inen enflasyon yeniden yüzde 3,8'e çıktı.

Euro bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 3,2'ye çıktı. Bölge ülkelerinden İtalya'da yüzde 2,7'den yüzde 3,2'ye, Hollanda'da ise yüzde 2,8'den yüzde 3,5'e varan sıçramalar görüldü.

Enerji ithalatına bağımlı olan Güney Kore'de enflasyon hızlı bir hareketle yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükseldi.

Yükselen enflasyon, gözleri küresel merkez bankalarına çevirdi.

Sene başında faiz indirimine kesin gözüyle bakılan ülkelerde bugün faiz artırımları konuşuluyor.

PİYASA FİYATLAMALARI SAVAŞI MERKEZE ALDI

Petrol yükselirken değerli metaller sert baskılandı.

Bu yılın ilk ayında rekor kıran altın, gümüş ve platin fiyatlarında savaşın başlamasıyla ibre tersine dönerken, paladyum da bu düşüş eğiliminden nasibini aldı.

Altın fiyatları 28 şubattan bu yana yüzde 17,8 değer kaybetti. Platinde kayıplar yüzde 24,8 olurken; gümüşte kayıp yüzde 25,8 oldu. Paladyum yüzde 31'den fazla değer kaybetti.

Doların küresel değerinin güçlenmesi başta altın olmak üzere tüm kıymetli madenleri olumsuz etkiledi.

Savaşın 100 gününde küresel enflasyon yıkıcı bir patlama yapmadı ancak düşüş trendini tamamen tersine çevirerek yüksek ve yapışkan bir duruma geçti.

Önümüzdeki aylarda Hürmüz Boğazı açılmaz ve petrol stokları erimeye devam ederse, enflasyonist baskının yılın üçüncü çeyreğinde çok daha agresifleşebilir.