Dünya sadece askeri bir stratejiyi değil; önümüzdeki yılların bütçe haritalarını, faiz politikalarını ve küresel enflasyonun rotasını oyluyor.

Uzun yıllar boyunca üye ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının yüzde 2’sini savunmaya ayırması yönündeki o eski temenni, artık geride kaldı.

Bugün ittifakın doğu kanadındaki Polonya ve Baltık ülkeleri yüzde 4 barajını çoktan aşmış durumda. Zirvenin asıl ajandası ise artık bu yüzde 2’yi taban kabul edip, bütçe hedeflerini yüzde 3,5 ve hatta yüzde 5 seviyelerine çıkarmak.

SİLAH MI, TEREYAĞI MI?

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana özellikle Avrupa, savunma harcamalarını ABD’nin şemsiyesine güvenerek minimumda tuttu ve tüm kaynağını sosyal refah devletini inşa etmeye ayırdı. Bugün NATO’nun dayattığı yeni bütçe gerçekliği, bu modelin yapısal olarak çöküşü anlamına geliyor.

Hükümetler artık yeşil enerji dönüşümü fonlarından tırpanlamak, altyapı yatırımlarını ertelemek ve sosyal yardımları kısmak zorunda.

İktisat tarihinin ünlü "Silah mı, tereyağı mı?" ikilemi, hiç olmadığı kadar sert bir şekilde karşımızda.

Savunma sanayiinin emtia, nadir element ve mikroçip piyasasında yarattığı devasa talep, küresel enflasyonun neden bir türlü dizginlenemediğinin de somut bir kanıtı.

MİLİTARİST EKONOMİ

Peki, bu devasa harcamalar ekonomileri büyütmez mi?

Evet, büyütür.

Fabrikalar üç vardiya çalışır, istihdam artar, savunma şirketlerinin hisseleri borsaları yukarı taşır.

Kısa vadede GSYİH rakamlarını yapay olarak canlı tutar.

Sivil sektöre yapılan bir yatırım (örneğin bir hızlı tren hattı, bir yazılım laboratuvarı veya bir liman) ekonomiye kalıcı bir üretkenlik ve çarpan etkisi katar.

Savunmada bu durum biraz daha farklı.

Çünkü üretilen ürün katma değer açısından bu çarpan etkisine girmiyor.

KÜRESEL ENFLASYONUN GİZLİ YAKITI

Dünya genelinde merkez bankaları son yıllarda faiz artırarak talebi kısmaya, enflasyonu dizginlemeye çalışıyor. Fakat tam bu noktada çok ciddi bir politika çelişkisi yaşanıyor.

Bir taraftan merkez bankaları ekonomiyi soğutmaya çalışırken, diğer taraftan NATO müttefikleri piyasaya trilyonlarca dolarlık agresif askeri talep pompalıyor.

Savunma sanayiinin hammadde iştahı sıradan bir üretime benzemez. Tank paleti, füze gövdesi veya mikroçip üretmek için küresel piyasadan devasa miktarda nitrat, çelik, titanyum, bakır ve nadir toprak elementi çekersiniz.

Zaten gergin ve lojistik krizlerle boğuşan küresel emtia piyasası, bu ek talep şokuyla sarsılabilir.

TÜRKİYE RESMİN NERESİNDE?

Küresel makroekonomide kartlar bu denli sert yeniden dağıtılırken, Türkiye’nin pozisyonu batılı müttefiklerinden çok farklı bir yerde duruyor.

Türkiye, bu bütçe yarışına sıfırdan, fabrikasız ve hazırlıksız yakalanmadı. Son yirmi yılda inşa edilen yerli ve milli savunma sanayii ekosistemi, Ankara’ya bu krizde muazzam bir makroekonomik avantaj sağlıyor.

Avrupa ülkeleri harcayacak para bulsalar dahi mühimmat üretecek üretim hatlarına sahip olmadıkları için ağır bir arz darboğazı yaşıyor. Türkiye ise tam aksine; SİHA’lardan zırhlı araçlara, mühimmattan deniz sistemlerine kadar hem maliyet-etkin hem de sahada test edilmiş devasa bir üretim kapasitesine sahip.

Batı dünyası yüksek bütçe açıkları ve askeri harcamaların getirdiği enflasyonist baskıyla boğuşurken; Türkiye, NATO’nun bu harcama çılgınlığını bir ihracat ve döviz kaldıracına dönüştürebilir.

Ankara için savunma harcamaları bütçede sadece bir gider kalemi değil; cari açığı kapatmaya yarayan, yüksek teknoloji transferi sağlayan bir gelir kapısı niteliğinde.

Özetlemek gerekirse;

NATO Zirvesi’nden çıkan kararlar dünyayı jeopolitik olarak daha güvenli bir yer yapar mı, bunu zaman gösterecek.

Ancak makroekonomik açıdan dünyayı daha pahalı, daha borçlu, daha korumacı ve enflasyonist bir patikaya sokabilir.