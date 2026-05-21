Standart Oil'den Standart Diplomasiye

19. yüzyılın sonunda John D. Rockefeller’ın Standard Oil imparatorluğu, modern kapitalizmin ilk ve en büyük canavarını yarattı.

"Verimliliği artır, lojistiği kontrol et, rakiplerini satın al."

Bugün, 150 yıl sonra, benzer bir oyunun küresel bir ölçekte, şirket logoları yerine ülke bayraklarıyla oynandığına şahitlik ediyoruz.

Şirketten devlete

Rockefeller’ın meşhur taktiği, rakiplerini fiyat savaşlarıyla zayıflatıp, onları bünyesine katmaktı. Bugün dünya devlerinin politikasında da benzer senaryoları görüyoruz.

Bir yanda kaya gazı ile dünyanın en büyük üreticisi konumuna yükselen bir Amerika, diğer yanda ise bu devasa üretimin pazar payını korumak için devreye giren siyasi manevralar.

Venezuela’ya uygulanan ağır ambargolar, İran’ın küresel sistemden tecrit edilmesi aslında Standard Oil’in rakip rafinerileri köşeye sıkıştırmasından çok da farklı değil.

Rockefeller’ın demiryollarını kontrol ederek rakiplerinin petrolünü taşıtmadığı gibi, bugün de dolar mekanizması ve yaptırımlar üzerinden istenmeyen petrolün dünya pazarına akışı engelleniyor.

Rockefeller, 20 yıl boyunca fiyatları ve arzı tek başına kontrol ederek tarihin en büyük servetlerinden birini biriktirdi. Bugün ise ABD, enerji bağımsızlığını ilan ederek sadece bir tüketici olmaktan çıkıp, Avrupa ve Asya piyasalarına petrol ve gaz ihraç ediyor.

Venezuela’nın saf dışı bırakılması, aslında pazarın en büyük ucuz üretim potansiyellerinden birinin atıl kalması demek. Bu da tıpkı Standard Oil’in küçük üreticileri piyasadan silmesi gibi, arzın kontrol edilebilir bir grup elinde toplanmasına hizmet ediyor.

Antitröst mü, jeopolitik denge mi?

1911’de Amerikan yargısı Standard Oil’i tekel olduğu gerekçesiyle 34 parçaya böldü. Nitekim bugünkü Chevron ve Exxon da bu parçalardan biri.

Bu kararla serbest piyasanın kurtarıldığı düşünülmüştü. Peki, bugünkü küresel enerji hegemonyasının bir hakemi var mı?

Bugün Washington, sadece bir üretici değil; aynı zamanda denizin, finansın ve hukukun hakimi. Bu durum, Rockefeller’ın dikey entegrasyon modelinin devletler düzeyine taşınmış hali.

Rockefeller iç hukukla durdurulmuştu; küresel bir tekelin durdurulması ise ancak çok kutuplu bir dünyanın yeni enerji dengeleriyle (Çin’in talebi, Rusya’nın direnci ve yenilenebilir enerji) mümkün olabilir.