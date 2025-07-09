Stopajda sürpriz artış

Bugün Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranları arttı. %15 olan kısa vadeli stopaj oranı %17,5’e, %12 olan 1 yıla kadar vadelerdeki oran ise %15’e çıkarıldı. 1 yıldan uzun vadelerdeki %10’luk stopaj oranı ise sabit tutuldu.



Karar neden alındı?



Ekonomi yönetimi çok uzun zamandır bütçe disiplinine dikkat çekiyor. Harcama kısıntısı, vergi gelirlerinin artması OVP'nin de temel ayaklarından birisi. Bu bağlamda stopajdaki artış dolaylı vergi gelirlerini artırma hedefinin bir parçası gibi okunabilir.

Ancak sadece mali disiplin değil. Aynı zamanda mevduat vadesini uzatma hedefi de var. Kısa vadeli hesaplara yüksek vergi getirerek yatırımcıları daha uzun vadeli TL mevduatta tutma planı olabilir. Bu istikrarı çok da bozmayacak bir yönlendirme biçimi.



TL'nin cazibesi azalır mı?



Bu sorunun cevabı kısa vadede evet, uzun vadede hayır.

Net faiz getirisi az miktarda düştüğü için özellike 6 aya kadar vadeli mevduatlarda TL bir miktar cazibesini yitirebilir. Yatırımcı döviz veya altına yönelebilir. Fakat;



Uzun vadeli stopaj sabit kaldı. Bu da "Uzun vadeye sadık kal, net getirini koru." mesajı.

TL'nin reel getiri üretmeye devam etmesi yerli yatırımcı için hala çekici olabilir

Bu adım doğrudan döviz kurlarını bozacak kadar sert bir adım değil. Çünkü karar yapısal bir geçiş stratejisiyle de uyumlu. Çünkü net gelirde mevcut faiz oranlarına göre sadece %1 civarı bir değişme olacak. Tasarruf kararlarını baştan aşağı değiştirmez.



Faiz indirimi öncesi ön hazırlık mı?



Piyasa oyuncuları bir süredir TCMB’nin Temmuz ya da Eylül aylarında faiz indirimine başlayabileceğini fiyatlıyordu. Bugünkü karar bu beklentileri destekler nitelikte.

Politika faizi sabit kalırken net getiri stopajla azaltılırsa, aslında “örtük” bir faiz indirimi yapılmış olur. Bu, hem para politikasında geçiş sürecinin başladığına hem de piyasaya “sıkılaşma bitiyor” sinyali verildiğine işaret eder. Çünkü Hazine, yüksek faiz ortamında borçlanma maliyeti baskısıyla karşı karşıya. Stopaj gelirlerini artırmak; doğrudan faiz indirmeden kamu maliyesine destek sunmanın yollarından biridir.

Özetle;

Bugünkü stopaj artışı, görünürde küçük bir vergi düzenlemesi ama aslında “para politikasında yeni bir dönemin” ilk satırlarından biri olabilir. Hem faiz indirimi beklentilerini yöneten hem de yatırımcı davranışını yeniden şekillendiren bu adım, önümüzdeki aylarda TCMB’den gelecek “geçiş mesajlarının” habercisi kabul edilebilir.