Tahvil piyasasındaki saatli bomba

İlk bakışta yalnızca Japonya'nın iç meselesi gibi görünen bu duruma ABD'nin doğrudan devlet düzeyinde dahil olmasının arkasında, hem küresel ekonomiyi hem de ABD'nin kendi çıkarlarını ilgilendiren çok kritik nedenler yatıyor.

Küresel finans piyasaları 20. yüzyılın sonlarından beri görmediği bir acil durum sinyaliyle uyandı.

ABD ve Japonya, yıllardır süregelen bir sessizliği bozarak Japon yeni lehine ortak bir müdahale kararı aldı.

Pek çok yatırımcı için bu sadece bir döviz hareketi gibi görünebilir; ancak durum bundan çok daha fazlası.

ABD neden bir başka ülkenin para birimini korumak için devreye girdi?

İlk ve belki de en kritik neden, ABD’nin kendi Hazine tahvili piyasasını ve dolayısıyla borçlanma maliyetlerini koruma içgüdüsü.

Bu, kağıt üzerinde iki ayrı ülkenin para politikası gibi görünse de, aslında birbirine görünmez bağlarla bağlı, tek bir devasa finansal ekosistem.

Bunun cevabı, neşeli bir yardımseverlikten değil, sert bir stratejik zorunluluktan geçiyor.

İlk neden, ABD’nin kendi hazinesini koruma içgüdüsü.

Japonya, uzun yıllardır ABD Hazine tahvillerinin açık ara en büyük yabancı alıcısı.

Japon yatırımcıların elindeki trilyonlarca dolarlık tahvil, ABD'nin borçlanma maliyetlerini düşük tutan temel unsurlardan biri.

Eğer Japonya, yendeki değer kaybını durdurmak için elindeki tahvilleri ateş pahasına satmaya başlasaydı, bu durum ABD tahvil piyasasında bir arz şokuna yol açacaktı.

Tahvil arzının aniden artması, tahvil fiyatlarının çökmesi ve dolayısıyla ABD Hazine faizlerinin kontrolsüz bir şekilde fırlaması demekti.

Washington'ın bu müdahaleye katılması, bir nezaket değil, kendi Hazine piyasasına yapılacak bir saldırıyı daha baştan, kaynak noktasında durdurma operasyonuydu.

Kısacası ABD, müttefikini kurtarırken aslında kendi borçlanma piyasasının istikrarını ve küresel dolar düzenini sigortalatmış oldu.

İKİNCİ NEDEN JEOPOLİTİK

2026 İran Savaşı’nın yarattığı enerji şoku, kaynak fakiri Japonya’yı köşeye sıkıştırdı. Japonya’nın enerji maliyetleri katlanırken, yen üzerindeki baskı da bir ulusal güvenlik krizine dönüştü.

ABD, Çin ile rekabetin keskinleştiği bu dönemde, Pasifik’teki en önemli müttefikinin ekonomik bir çöküşle masadan silinmesine göz yumamazdı.

SON OLARAK CARRY TRADE BALONU

Yıllar boyunca Japonya, sıfıra yakın faiz oranlarıyla dünyanın en büyük likidite kaynağıydı.

Küresel yatırımcılar, fon yöneticileri ve büyük fonlar, Japonya'dan neredeyse bedavaya borçlanıyor, bu parayı dolara veya diğer yüksek getirili varlıklara çevirip dünyanın geri kalanına yatırıyordu. Carry trade dediğimiz konu tam olarak bu.

Bu sistem, yen düşük kaldığı sürece kusursuz bir kar makinesi gibi çalıştı.

Ancak;

Yen dolar karşısında aşırı değer kaybedince, yen üzerinden borçlanan yatırımcılar bir anda kur farkı sebebiyle borçlarını ödeyemez hale geldi.

Pozisyonlarını kapatmak için aceleyle dolarlarını satıp yen almaya başladılar. Bu durum yendeki değer kaybını durdurmak bir yana, piyasada tam bir panik ve domino etkisine yol açtı.

Eğer ABD ve Japonya merkez bankaları o gün koordineli bir şekilde devreye girmeseydi, Carry Trade pozisyonlarının kontrolsüz bir şekilde çözülmesi kaçınılmazdı.

Bu ani çıkış da sadece Japonya'da değil, Wall Street'ten gelişmekte olan piyasalara kadar uzanan bir likidite krizini tetikleyebilirdi.

Özetle;

Bu operasyon, döviz kurlarından çok daha fazlasını temsil ediyor.

Bu, küresel ekonomide artık kendi başının çaresine bakma devrinin yerini koordineli savunma devrine bıraktığının bir kanıtı.