TCMB’nin ara hedefi ne anlama geliyor?

Enflasyon Raporu sunumu, sadece rakamlar açısından değil, bankanın iletişim stratejisi açısından da dikkat çekiciydi. Banka bir yandan ara hedeflerini korudu, diğer yandan enflasyon tahminlerini güncelledi. Bu iki kavram arasındaki fark kamuoyunun anlaması gereken kritik bir nokta.



ARA HEDEF NEDİR?



Ara hedef, TCMB’nin dezenflasyon sürecinde ulaşmayı taahhüt ettiği seviye. Yani politika yapıcıların üzerine yol haritası belirlediği pusula. Bugün açıklanan raporda 2025 için bu pusula yüzde 24 olarak korundu. 2026 için ara hedef ise yüzde 16.



TAHMİN NEDİR?



Tahmin ise işin en çok değişecek olan dinamik kısım. Ekonomik veriler, küresel gelişmeler, kur hareketleri, maliye politikası adımları… Hepsi tahminleri sürekli yeniden şekillendirebilir.

Özetleyecek olursak;2025 için enflasyon tahmin aralığı yüzde 25-29 arasındayken; ara hedef yüzde 242026 için tahmin yüzde 13-19 iken ara hedef yüzde 16.Eskiden tahmin ve ara hedef dediğimiz şey aynıydı. Yani olası bir revizede tahmin ve hedef aynı anda değişmek zorunda kalıyordu.



Daha da açıklayıcı olursak;



Minibüsle Kadıköy'e gideceksiniz. Bu ana hedefiniz. Geçerken Üsküdar'a uğrayacaksınız çünkü güzergah böyle. Bu da ara hedefiniz. Üsküdar'a varış ise trafiğe bağlı olarak 25-29 dakika içerisinde olacak. Yani ara hedef (Üsküdar'a gitmek) değişmiyor. Ama tahmin aralığı koşullara göre değişebilir.

Merkez Bankası’nın yaptığı da tam bu:



• “Ana hedef” → %5 enflasyon (Kadıköy)

• “Ara hedef” → 2025’te %24 (Üsküdar)

• “Tahmin aralığı” → %25 – %29 (Üsküdar’a kaç dakikada varılacağı)

Diyebilirsiniz ki "Madem 25-29 dakika arasında varılacak, neden 24 hedefi belirleniyor?" Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, buna yanıt olarak %24 hedefi ile para politikası çerçevesini çizdiklerini söyledi. Kısacası her şey, 24 dakikada varmak için kurgulanmaya devam edilecek. Bu da 25-29 dakika içerisinde varılmasını sağlayacak.