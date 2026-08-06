Teknoloji monopolleri ve yeni feodalizm

Bugün ekonomi sayfalarını açtığımızda enflasyon oranlarını, merkez bankalarının faiz kararlarını veya tedarik zinciri krizlerini okumaya alışkınız. Ancak insanlığın kaderini şekillendiren asıl büyük kırılma, paranın basıldığı merkezlerde değil, Kaliforniya’nın palmiye ağaçları arasındaki kampüslerde yaşanıyor.

Artık karşımızda sadece ürün satan şirketler yok. Karşımızda bütçeleri pek çok gelişmekte olan ülkenin milli gelirini cepten çıkaracak büyüklüğe ulaşmış, veri akışını yöneterek sınırları ve hatta zihinleri kontrol eden yeni bir feodal düzen var.

TOPRAĞIN YERİNİ VERİ ALDI

Orta çağda feodalizmin temeli topraktı. Toprağa sahip olan lord, serflerin hayatını, çalışmasını ve kaderini belirlerdi. Bugün ise feodalizmin ham maddesi veri.

Bir avuç teknoloji devi; arama motorlarımızdan sosyal medya kaydırmalarımıza, sağlık verilerimizden günlük alışkanlıklarımıza kadar her saniyemizi depoluyor, işliyor ve yapay zeka modellerini bu verilerle besliyor.

Bizler, yani kullanıcılar, bu devasa sistemin dijital serfleriyiz.

Ücretsiz kullandığımızı sandığımız her platformun karşılığında, aslında kendi mahremiyetimizi ve zihinsel özerkliğimizi kira olarak ödüyoruz.

Şirketler o kadar büyüdü ki, klasik anlamda serbest piyasa rekabeti masalı çoktan tarihe gömüldü.

Silikon Vadisi, piyasanın hakimi değil, bizzat oyun kurucusu ve hakemi konumunda.

VERİ VE ENERJİ

Bu dijital feodalizmin en somut ve korkutucu boyutu, tükettikleri devasa veri ve enerji miktarlarında gizli.

OpenAI, Google, Microsoft ve Meta gibi devlerin yapay zeka modellerini eğitmek için yuttuğu veri, insanlık tarihinin tüm yazılı hafızasını katbekat aşıyor.

İnternetteki her makale, her fotoğraf, her sosyal medya yorumu ve her video, bu monopollerin veritabanlarında kutsal birer hammadde olarak öğütülüyor.

Yapay zeka sorgularını ve bulut bilişim altyapılarını ayakta tutan veri merkezleri, küçük birer şehir kadar elektrik tüketiyor. Uluslararası Enerji Ajansı raporlarına göre, küresel veri merkezi elektrik tüketimi, orta büyüklükteki pek çok ülkenin yıllık enerji talebini geride bırakmış durumda.

Bu devasa sunucuların aşırı ısınmasını engellemek için milyonlarca litre su soğutma suyu olarak harcanıyor.

Gelişmiş ekonomiler karbon ayak izini azaltmaktan bahsederken, Silikon Vadisi'nin yapay zeka yarışındaki enerji ve su açlığı, iklim krizini tetikleyen en büyük görünmez faktörlerden biri haline geliyor.

Özetle;

Silikon Vadisi artık sadece dijital dünyayı değil, doğrudan fiziksel dünyanın enerji altyapısını esir alıyor.

Yapay zeka devleri, artan elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için nükleer enerji santralleriyle özel anlaşmalar yapıyor, rüzgar ve güneş tarlalarını doğrudan satın alıyor.

Sanayi devriminden bu yana insanlığın ortak refahı için üretilen enerji, bugün birkaç yapay zeka modelinin "daha akıllı" yanıtlar verebilmesi için sunuculara akıtılıyor.

Bir yanda sokaktaki hane halkı artan elektrik faturalarıyla boğuşurken, diğer yanda teknoloji monopollerinin gigawattlarca enerji çeken veri merkezleri, dünyanın kısıtlı kaynaklarını hızla tüketiyor.