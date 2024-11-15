TL varlıklar cazibesini koruyor

Trump her ne kadar "zayıf dolar" hayalini sıklıkla yinelese de; seçilmesiyle birlikte dolar endeksinde yükselişin başlaması bir oldu. DXY'de 107 seviyelerine kadar sert bir yükseliş gördük. Euro/Dolar paritesinde 1,05'in altı test edildi.

Tüm bu denklem içerisinde ise güçlü kalan bir türk lirası gördük. Hatta 5 Kasım'ın ertesi gününde dolara karşı pozitif kalan tek para birimiydi. Özellikle dolar endeksinin 107'lere kadar yükseldiği bir ortamda kurun sergilediği fiyatlama davranışı oldukça önemli.

TL'DE İSTENEN CAZİBE SAĞLANDI

Yıl genelinde ekonomi yönetiminin hedefi zaten TL'nin reel anlamda değerli çizgidde ilerleyeceği; yani enflasyondan daha az değer kaybedeceği senaryosuydu. Bu yüzden TL varlıklarına artan güven de beraberinde geldi. 2023’ten bu yana swap hariç net rezervler –60,5 milyar dolardan 45,1 milyar dolar çıkarak 105 milyar dolar iyileşti. Kur Korumalı Mevduatlardan çıkış ise hızlandı. 2023’ün Ağustos ayında 126 milyar dolar ile zirve yapan KKM, Kasım 2024 itiba­rıyla 40 milyar doların altına geriledi.

Yabancının tahvile girişi, KKM'den çıkışlar, içeride mevduat faizlerindeki artış da kurda herhangi bir şok getirmeyeceğini, rezervdeki artışın da zaten olası şokların önüne geçecek seviyede olduğunu ispat ediyor. Dolayısıyla buradaki ana aktörün TCMB olduğunu vurgulamak gerekiyor.

TCMB GEVŞEMEYECEK, ENFLASYON-FAİZ AYARI YAPACAK

Mevduat tarafında TL payı son iki yılda 30 puanlık artış kaydetti. Ayrıca yüzde 42,5’lik mevduat dola­rizasyonu 2018’den bu yana kayıtlara geçen en düşük seviye.

Artık önümüzdeki belli bir dönem var. Burada TCMB'nin ayarlama yapması muhtemel. Karahan, son enflasyon raporu sunumunda sıkı duruşun süreceği mesajını vermişti. Yani Merkez Bankası faiz indirse bile bu bizim için artık "Gevşeme dönemine geçiyoruz." demek olmayacak. TCMB'nin yapacağı aslında faiz ve enflasyon arasında bir ayarlama. Bunlar yapıldıkça da mevduatta değişim olabilir. Fakat burada bir değişim olsa da mevudat faizindeki cazibenin korunmasına özen gösterilecektir.

Olası bir faiz indirimi mevduatın cazibesini etkilemese de borsaya yönelik ilgiyi yeniden artırmasının muhtemel olduğunu da not olarak düşmek gerekebilir.