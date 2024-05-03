TL varlıklarda rasyonelleşme rüzgarı

Türkiye’de ekonomi yönetimi seçim sonrası rasyonel, öngörülebilir, bilimselliği genel kabul görmüş "ortodoks" dediğimiz para politikalarına dönüş yaptı.

Atılan adımlar enflasyonla mücadele ve iç talepte artışı önleme noktasında hala sınırlı etkide. Ancak TL varlıklar için durum biraz daha farklı. TL cinsi varlıklarda hem kur hem borsa özelinde önemli yansımalar var.

Seçimden sonra bahsettiğimiz rasyonel politikalara dönülmesiyle birlikte güzel bir hikaye yaratıldı. Küresel anlamda merkez bankaları faiz indirimlerini konuşuyor..

Ancak Türkiye'de faizler yüksek. Dolayısıyla yatırımcılar için Türkiye, cazip bir pozisyonda yer alıyor.

DÖVİZDE BEKLENTİLER POZİTİFE DÖNDÜ

Yılın başından bu yana kur tarafında genel kabul gören beklenti kötümserdi. Ancak geldiğimiz noktada kurda bir stabilizasyon söz konusu. Bu da kura dair beklentilerin pozitife dönmesini sağladı.

Haftalık bazda sınırlı da olsa bir gerileme var. Merkez Bankası verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 2,54 milyar dolar azaldı. Döviz kuru ay boyunca neredeyse sabit kaldı. Kurdaki enflasyon geçişkenliği yüzde 60 seviyesinde. Bu durum enflasyona dair ekonomi yönetiminin elini rahatlatacak olmasının yanı sıra dövize olan ilginin ne derece azaldığını da ortaya koyuyor.

SICAK PARA GİRİŞİ BAŞLAYACAK MI?

Seçimden bu yana hem hisse hem tahvil tarafına yabancı girişleri verilere yansıyor. Bu durumun yıl genelinde dengeli şekilde sürmesi bekleniyor. Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyelerin 5-6 basamak altında. Ancak bu tarafta da bir toparlanma bekleniyor. Yıl içerisinde en az 2-3 kez not artırımı söz konusu olabilir. FATF’in “Gri Liste”sinden çıkılması da söz konusu.

Türkiye yabancıyı, dolayısıyla sıcak parayı çok fazla çekebileceği bir döneme giriyor. Burada hem iyi fırsat hem de çeşit (hisse, tahvil, swap) sunan alternatiflerden birisi. Bu noktada başlayan ve devam etmesi beklenen para girişi, kuru dengelemeye destek olacak. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte turist girişleri ve başlayacak döviz girişi de bir diğer destek kalemi.

YABANCI KURULUŞLARDAN KUR TAHMİNİ

Citibank da hafta başında yatırımcılarına “Dolara karşı TL al” tavsiyesi geldi. Kuruluş buna gerekçe olarak ise olası Türkiye’ye başlayan sermaye akışını göstermişti.

BNP ise dolar kuruna ilişkin 36 TL tahminini paylaştı. Daha önce HSBC de kur tahminini 36 TL olarak açıklamıştı. Bugünkü kur seviyesine 32 olarak kabul edersek yıl sonuna dair 36 beklentisi enflasyonist ortamda “ılımlı” yorumlanabilir.



BORSA 10 BİNİ AŞTI

TL varlıklardaki pozitif fiyatlanmadan bahsediyorsak kurun yanı sıra borsaya da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Dışarıdan sıcak para girişi olacaksa bu paranın gireceği alanlar oldukça sınırlı. Sadece tahvil ve swap tarafındaki faiz getirisinden faydalanmanın yanı sıra hisse senetleri de bu araçlardan biri olacak. Haziran ayından bu yana borsaya yabancı girişi de 2,8 milyar dolara ulaştı. Yerli yatırımcı ilgisi de (halka arz etkisinin payı büyük) artarak devam ediyor.

10 bin puanı aşarak rekor serisine devam eden Borsa İstanbul Cephesi için uzmanların görüşü pozitif.