Trump 2.0 ve Çin

Trump'ın ilk döneminde Çin ile rekabeti gündemdeydi. ABD Başkanı, Çin'i en büyük "tehlike" olarak görüyor.

İlk döneminden örneklendirecek olursak Trump Çin'i, haksız ticaret uygulamaları ile suçladı. Fikri mülkiyet hırsızlığı, teknoloji transferi gibi konularda Çin'i hedef aldı. Ek gümrük vergileri getirdi ve "Ticaret Savaşları" başladı.

TEKNOLOJİK REKABET ÖNE ÇIKIYOR

Bir diğer yandan ABD-Çin arasında ciddi bir teknoloji rekabeti de var (Örneğin Huawei ve TikTok). Trump bu dönemde Çin'in teknoloji şirketlerinin ABD'nin 5G altyapısında yer almasının ulusal güvenliği tehlikeye sokacağını savundu ve bu şirketlere de yaptırım uyguladı. Huawei bir nebze pasifize olsa da TikTok konusu gündeme oldukça meşgul etmeye devam edecek.

JEOPOLİTİK GERİLİMLER DE SÜREBİLİR

Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri faaliyetleri, Hong Kong'taki gelişmeler, ABD'nin Hint-Pasifik tarafındaki kararlı duruşu ve Tayvan üzerindeki baskılar... Bu gelişmeler zaten Biden döneminde de problem olmuştu. İkinci Trump döneminde bu bölgedeki haber akışları yakından izlenmeli.

ÇİN'İN EKONOMİK SİLAHLARI NELER?

Çin dünyanın en büyük üreticilerinden biri. ABD'nin elektronik, ilaç, otomotiv gibi birçok alanda çine bağımlılığı bulunuyor. Çin bu tedarik zincirlerini aksatarak ABD'yi zorlayabilir.

Bir de nadir element konusu var. İleri teknolojide kullanılan bu ürünlerin ana kaynağı Çin. Öyle ki; küresel nadir element üretiminin yüzde 80'i Çin'in kontrolünde. Çin bu ürünleri kısıtlayabilir.

Bir diğer taraftan Çin, ABD'nin en önemli ihracat pazarlarından biri. Çin'in olası bir ithalat yasağı hamlesi yine ABD'yi zor durumda bırakabilir.

Yine Çin, ABD'nin en büyük dış borç sahiplerinden biri. ABD hazine tahvillerine yönelik satma tehdidi dolar üzerindeki baskıyı artırabilir.