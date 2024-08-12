Trump-Bitcoin korelasyonu

ABD Başkan adayı Donald Trump'ın seçilme ihtimali ve Bitcoin fiyatı arasında adeta bir korelasyon oluştu diyebiliriz. Başkanlığı döneminde Bitcoin'e karşı mesafeli ve bir o kadar da agresif bir yaklaşım benimseyen Trump, yeni adaylığı döneminde ise eski yılların tam tersi mesajlar paylaşıyor.



TRUMP'IN KRİPTOLARA BAKIŞI NEDEN DEĞİŞTİ?



Bunun aslında birden fazla sebebi olabilir. İlk olarak adaylık süreciyle birlikte seçmen tabanında bir potansiyel görmüş olabilir. Bitcoin yatırımcı sayısı Trump'ın başkanlık yaptığı dönemden bu yana çok fazla arttı. Bu yatırımcıların oyunu almak için pozitif mesajlar verebilir.



Bir diğer yandan yasal düzenlemeler ve spot ETF onayı ile birlikte kripto paralara bakış açısı pozitife dönmüş olabilir. Trump kripto paralar için daha önce "aldatmaca" nitelemesini yapmıştı.



Yine onun başkanlığından bu yana işlem hacimleri yükseldi. ETF'lere para girişleri hız kesmeden devam ediyor. Tüm bunlar Trump'ı bu piyasada potansiyel olduğunu düşünmeye itmiş de olabilir.



Bazı iddialara göre ise ABD Başkan adayı, Bitcoin zenginlerinden kampanyası için bağış toplama peşinde.

Donald Trump 2024 adaylığı döneminde Bitcoin'e dair inanılmaz bir destek açıklaması yaptı. Öyle ki "Bitcoin'lerinizi asla satmayın." diyecek kadar ileri gitti. Kripto para camiasının pek de sevmediği SEC Başkanı'nı görevden alacağını söyledi.



TRUMP REZERV OLUŞTURABİLİR Mİ?



Nashville'deki kripto para konferansında "Ulusal Bitcoin Rezervi" oluşturacağını dile getirdi. Rezerv konusuna girmişken; ABD'nin elinde 12 milyar dolarlık kripto para var. Detayını verecek olursak; 203 binden fazla Bitcoin, 50 bin ether ve 121 milyon tether. Bu rezerv aslında biriktirme yoluyla değil, daha çok suç kapsamında el koyulan ürünler. Bunların satışıyla da genellikle mağdurların kayıpları karşılanıyor. Dolayısıyla Trump'ın "Satmayın" çıkışı, özellikle demokratlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Merkez Bankalarının toplayabileceği rezervlere dair aslında bir yasal kısıtlama yok. Birçok ülke Merkez Bankası, tahvil, hisse senedi hatta emtia ürünü toplayabiliyor. Yani dolayısıyla Bitcoin'in de buna dahil olması için bir engel yok.



ABD hükümeti doların erişim alanını genişletmenin bir yolu olarak kriptoyu teşvik etmek isteyebilir. El Salvador ve Arjantin'de yani dolarizasyonun olduğu ülkelerde kripto paralara ilginin arttığı açık. Birçok ülke dolar kullanmanın avantajlarının farkında, ancak kriptoyu ABD hükümetinin finansal yaptırım uygulama kabiliyetini zayıflatan faydalı bir araç olarak da görebilirler.



Bitcoin ETF'lerine seçkin fonların yatırım yapması, zaten Bitcoin için olumlu bir referans oldu. ABD hazinesinin de belli bir seviyede alıp bunu elinde tutması, kripto varlıklarının CV'sine çok önemli bir artı olarak geçer.



KRİPTO PARALAR POLİTİZE OLUYOR



Bitcoin yaratılışı itibarıyla merkeziyetsiz bir oluşum hayalinin ürünü. Dolayısıyla bir politikacıya bel bağlanması, en büyük kripto para biriminin felsefesine ters. Fakat yine de Trump'ın seçilmesi ihtimalini artıran haber akışları, Bitcoin fiyatına yukarı yönde etki ediyor.



Ayrıca hükümetler çok fazla kripto varlık edinebilir ve fiyatlamalar üzerinde etki sahibi olabilir. Nitekim Trump'ın satmama sözü de önemli miktarda Bitcoin'i dolaşımdan kaldırarak piyasa fiyatlarını dengeleyebilir veya potansiyel olarak artırabilir.



Trump'ın rakibi olması beklenen Kamala Harris'in henüz kripto paralara dair bakışını net ifade ettiği bir açıklaması yok. Fakat onun da Trump gibi pozitif mesajlar vermesi bekleniyor. Pek çokları için, kriptonun seçim kampanyalarında konuşulan bir konu haline gelmesi bile yeterli.