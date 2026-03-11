Trump'ın pembe gözlükleri

Trump’ın ekonomik ajandasının en büyük çelişkisi şüphesiz dolar Endeksi tarafında yaşanıyor. İhracatı canlandırmak için zayıf dolar isteyen bir başkanın, aynı zamanda ithalata devasa gümrük vergileri getirmesi iktisadi bir paradoksu tetikledi.

Öte yandan vergiler kaynaklı olası enflasyonun kalıcı hale gelmesi riski Fed'i faiz indirimlerinde frene basmaya zorladı.

Sonuç?

Trump’ın zayıflatmak istediği dolar, yüksek faiz ve güvenli liman arayışıyla güçlü kalmaya devam etti.

Piyasa, Trump’ın teorisini değil, uyguladığı gümrük vergilerinin yarattığı matematiksel zorunluluğu fiyatladı.

Petrolde savaş davulları

"Drill, Baby, Drill" (Sondaj yap, bebeğim) sloganı, ABD içindeki petrol üretimini tarihi zirvelere taşıdı. Teoride bu, Amerikan halkı için ucuz benzin demekti. Fakat jeopolitik satranç tahtası, Trump’ın enerji planlarına şah çekti.

Orta Doğu’da tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı üzerindeki çatışma riskleri, petrolün varil fiyatını 100 doların üzerine iterek arz fazlasının getireceği ucuzluğu sildi süpürdü. İç piyasada benzin fiyatlarının da artmasıyla anketlerde de eli zayıfladı.

Trump içeride ne kadar çok üretirse üretsin, küresel risk primi Beyaz Saray’ın emirlerini dinlemiyor.

Nitekim Grönland, Venezuela ve son olarak İran'da artırdığı gerilim ile enerjideki planlarına da tezat bir süreç yönettiğini söyleyebiliriz.

Kripto cenneti planı

Bitcoin tarafında ise durum tam bir "beklenti satıldı" hikayesine dönüştü. Stratejik Bitcoin Rezervi vaadiyle seçilen Trump, Kongre’deki bütçe duvarına çarptı. Kripto yasalarının yasallaşma sürecindeki bürokratik hantallık, yatırımcıdaki iştahı da zayıflattı.

Trump'ın etkisiyle 120 bin doları aşarak rekor kıran Bitcoin, kar satışlarıyla geriledi. En büyük kripto para birimi rezerv olmaktan çok volatil ve güvenilmeyen bir teknoloji hissesine evrildi.

Vaatler ve gerçekler

Teoriler ve vaatler gerçek dünya ekonomisini bir noktaya getiriyor. Trump’ın ikinci döneminde piyasalar bunu acı bir tecrübeyle öğrendi.

Orta Doğu’daki savaş davulları ve jeopolitik hipertansiyon, Trump’ın ucuz ve bol ekonomi vizyonunun önüne set çekmiş durumda.

Piyasalar artık Beyaz Saray’dan gelen tweetlere değil, limanlara yanaşan gemilere ve Hürmüz'den gelen haber akışlarına bakıyor.

Trump 2.0 dönemi, pembe gözlüklerin çıktığı ve jeopolitik risk priminin masaya oturduğu bir dönem haline geldi.