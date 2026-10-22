Yapay zeka balonu dünya ekonomisine ne kaybettirir?

Asıl soru, yapay zekanın işe yarayıp yaramadığı değil; yapay zekanın ekonomik getirilerinin, ona yapılan yatırımları ve biçilen değerleri karşılayacak kadar büyük ve hızlı gerçekleşip gerçekleşmeyeceği.

BALON TARTIŞMASI NEDEN ŞİMDİ ÖNEMLİ?

Yapay zeka, artık yalnızca bir yazılım veya teknoloji meselesi değil. Büyük teknoloji şirketlerinin sermaye harcamalarını, çip üretimini, veri merkezi yatırımlarını, elektrik talebini ve borsalardaki değerlemeleri etkileyen küresel bir ekonomik güç.

Bu durum önce beklentileri yükseltiyor. Yani şirketlerin yapay zekanın maliyetleri düşüreceği verimliliği artıracağını öngörüyor.

Veri merkezleri, çipler ve enerji altyapısı için sermaye harcanıyor. Yatırımların maliyeti bugünden bilinirken, sağlayacakları ekonomik getirinin büyüklüğü ve zamanlaması belirsizliğini koruyor.

Yani balon tartışmasının merkezinde aslında bu zaman farkı var.

Bir yatırımcı gelecekte milyar dolarlık gelir yaratacağı düşünülen bir şirkete çok yüksek değer biçebilir. Fakat beklenen gelir gecikirse yüksek şirketin piyasa değeri hızla yeniden hesaplanır.

Bu yapay zekanın başarısız olması gerektiği anlamına gelmez. Teknoloji genel manada başarılı olsa bile ona yapılan yatırım aşırı pahalı olabilir.

BALON TARTIŞMASI NEDEN SOMUT HALE GELDİ?

Bu tartışmayı güncel kılan nokta, yapay zekâ yatırımlarının artık yalnızca borsa beklentilerinden ibaret olmaması. Yatırımın finansmanı, altyapının kurulması ve bu altyapının ne kadar gelir üreteceği de sorgulanıyor.

Reuters'ın haberine göre dev teknoloji şirketleri bu yıl yapay zeka altyapısına 700 milyar dolardan fazla yatırım yapıyor.

IMF'nin Ekim ayında yayımladığı tahmine göre dünya ekonomisinin büyüme hızı bu yıl yüzde 3,1.

Kurum, yapay zeka yatırımlarının büyümeyi desteklediğini, ancak yapay zeka beklentilerinin yeniden değerlendirilmesinin aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı.

ABD Merkez Bankası'nın Mayıs ayında yayımladığı İstikrar Raporu da yapay zeka kaynaklı riskleri yalnızca hisse değeri değil, borçla finanse edilen sermaye harcamalarını ve iş gücü piyasasındaki olası etkileri riskler arasında sayıyor.

Büyük harcama yapmak tek başına balon olduğunu kanıtlamaz.

Bir veri merkezi kurulabilir; fakat yeterli elektrik bulunamazsa kapasitesi atıl kalabilir. Çipler satın alınabilir; fakat bunları kullanacak müşteriler beklenenden az ödeme yaparsa yatırımın geri dönüş süresi uzayabilir. Yapay zeka hizmetleri yaygınlaşabilir; fakat fiyat rekabeti şirketlerin karını azaltabilir.

Bu döngünün tehlikeli yanı, yatırımın kendi kendisini haklı gösteriyor gibi görünmesidir. Bir şirketin büyük miktarda çip satın alması, çip üreticisinin gelirini artırır. Veri merkezi işletmecisinin gelir beklentisi yükselir. Bu şirketlere yatırım yapan fonlar da değer kazanabilir.

Fakat yapay zeka hizmetlerinin nihai müşterileri, bütün bu altyapının maliyetini karşılayacak kadar ödeme yapacak mı?

Eğer cevap evetse yatırımlar uzun vadede ekonomik değer yaratabilir. Cevap hayal edilenden daha zayıfsa, zincirin farklı halkalarındaki şirketler aynı anda baskı görebilir.

BALON PATLARSA NE OLUR?

Burada tek bir kötü bilanço açıklamasından çok, birbirine bağlı sektörlerde oluşabilecek bir geri çekilme önemlidir.

Teknoloji şirketleri yatırım planlarını küçültürse çip, sunucu ve ağ ekipmanı siparişleri yavaşlayabilir. Hızlı büyümeyi fiyatlayan şirketlerin kâr tahminleri aşağı çekilebilir.

Yapay zeka şirketlerinin ağırlığı yüksek olan endeksler ve bu hisselere yatırım yapan fonlar değer kaybedebilir. Bu durum, yalnızca teknoloji hissesi tutanları değil, dolaylı olarak bu varlıklara maruz kalan yatırımcıları da etkileyebilir.

Bu zincir olası bir senaryo, kaçınılmaz bir sonuç değil.

2000 İNTERNET BALONU

En güçlü tarihsel karşılaştırma, 1990'ların sonundaki internet balonu.

O dönemde internetin dünyayı değiştireceği düşüncesi temelsiz değildi. İnternet gerçekten ticareti, iletişimi, finansı ve üretimi dönüştürdü. Ancak bu dönüşümden yararlanacak her şirket başarılı olmadı.

Bazı şirketlerin piyasa değerleri, gerçek gelir üretme kapasitelerinin çok üzerine çıktı. Balon patladığında çok sayıda yatırımcı zarar etti; internet teknolojisi ise gelişmeye devam etti.

Bugünkü yapay zekâ dalgasında da benzer bir ayrım yapılmalı.

Özetle;

Yapay zeka devrimi gerçek olsa bile, bu devrime yapılan her yatırım aynı ölçüde kazançlı olacak mı?