Yapay zeka savaşları

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Yapay zeka yarışında geri kalıyoruz" çıkışı, diplomatik bir uyarıdan ziyade, kıtanın ekonomik geleceğine dair bir "imdat çağrısı" niteliğinde. Lagarde’ın bu tespiti, eski ECB Başkanı Mario Draghi’nin kısa süre önce yayınladığı ve Avrupa’nın rekabetçiliğini "varoluşsal bir kriz" olarak tanımladığı raporla birebir örtüşüyor.

Peki, Sanayi Devrimi'nin doğum yeri olan Avrupa, 21. yüzyılın en büyük dönüşümünde neden seyirci koltuğunda? Cevap, şirketlerin bilançolarında, Ar-Ge harcamalarında ve Atlantik’in iki yakası arasındaki devasa vizyon farkında gizli.

Christine Lagarde'ın uyarısı/özeleştirisi Avrupa'nın bir süredir muzdarip olduğu inovasyon sıkıntısına yani icat etse ticarileştirememesine bir örnek niteliği taşıyor.

Dünya şu an iki kutuplu bir teknoloji soğuk savaşı yaşarken, Avrupa kendini "hakem" koltuğunda buluyor. Ancak sahada golleri atanlar başkaları.

MUHTEŞEM YEDİLİ HAKİMİYETİ

Okyanusun ötesinde ölçek ve hız temalı ilerleyiş devam ediyor. ABD'nin yapay zeka üstünlüğü sadece teknolojide değil, bu teknolojiyi fonlayacak devasa sermayeyi de barındırıyor.

Nvidia'nın piyasa değeri Avrupa'nın en büyük borsalarındaki enerji ve otomotiv devlerinin toplamını tehdit ediyor. Google ve Meta, veri işleme kapasiteleri ve üretim vizyonlarına bakıldığında devletlerden bile daha büyük bütçelere sahip.

Yani ABD'nin oluşturduğu model trilyon dolarlık şirketler yarattı.

ÇİN'DE “YAPAY ZEKA SEDDİ” KURULDU

Çin yapay zekayı bir ulusal güvenlik hatta kalkınma meselesi olarak görüyor. Baidu, Tencent, Alibaba gibi şirketler ABD'deki muadilleriyle kafa kafaya yarışabiliyor. Hatta Huawei de ambargolara rağmen kendi çiplerini geliştirmeye devam ediyor.

AVRUPA İÇİN SORUN NERDE?

Gelelim Lagarde'ın "Geri kaldık" dediği Avrupa'ya.

Avrupa Yapay Zeka Yasası ile dünyanın ilk yapa zeka kurallarını yazdı. Bu etik açıdan doğru görünse de teknolojik açından bir fren mekanizması.

Bu gibi durumlar dev şirketlerin fonlanmasının önünde de bir engel.

Birçok AI şirketinin kurucusu/CEO'su aslında Avrupalı. Fakat bu şirketler ölçeklenmek için ABD'ye gitmek zorunda. Çünkü Avrupa'da fonlar parçalı, risk iştahı da düşük.

Avrupa, sanayi devriminin motoruydu. Ancak dijital devrimde, özellikle yapay zekada tüketici konumuna düşme riskiyle karşı karşıya.

Avrupa bu denkleme yeni yazılım devleri ekleyemez ve en önemlisi "düzenlemekten" fırsat bulup "üretmeye" odaklanamazsa; Lagarde’ın uyarısı acı bir kehanete dönüşecek.