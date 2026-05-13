Yeni düzen mi, kontrollü gerginlik mi?

ABD ve Çin arasındaki müzakere sürecini iyi okuyabilmek için önce buraya nasıl geldiğimize bir bakmak gerekiyor.

Son iki yıl, taraflar açısından ayrışma kavramının ete kemiğe büründüğü bir süreçti.

2025 yılı sonunda imzalanan geçici ticaret anlaşmasına rağmen, Çin’in ABD’ye ihracatı 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 11 oranında geriledi. Pekin bu boşluğu, yönünü alternatiflere çevirerek ve ABD dışı pazarlara ihracatını artırarak (yüzde 20) artırarak doldurmaya çalıştı.

Ancak iki taraf da karşılıklı bağımlılığın kopamayacak kadar derin ve yönetilemeyecek kadar da sert olduğunun farkında.

Kim, ne istiyor?

Trump yönetimi için bu zirve, ideolojik bir çatışmadan ziyade bir pazarlık arayışı.

Washington'ın çantasında ticaret dengesizliğini yönetmek, Boeing için 500 uçaklık dev bir sipariş ve tarım ürünleri ihracatının sürekliliği var. Diğer yandan nadir elementler konusundaki olası bir yumuşama da bekleniyor.

Çin tarafı ise istikrardan yana.

Şi Cingping'in amacı özellikle yapay zeka ve yarı iletken sektörlerindeki ABD baskısını hafifletmek. BYD gibi devlerin ABD pazarına giriş vizesini almak.

Neler beklenmeli?

Ekonomik perspektiften bakıldığında, bu zirveden ebedi bir dostluk çıkması mümkün değil. Ancak, "kontrollü bir rekabet" modeli için zemin hazırlanıyor.

Yüksek teknoloji ve savunma sanayinde duvarlar yükselmeye devam ederken; tarım, enerji ve geleneksel finans alanlarında yeni iş birlikleri görebiliriz.

Nadir toprak elementleri, Çin’in elindeki en güçlü pazarlık kozu olmaya devam edecek. ABD’nin buna karşılık teknoloji ambargosunu kullanmaya devam etmesi de olası.