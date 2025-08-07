Züccaciyedeki fil

Mart ve Nisan aylarında Trump, Çin'in yanı sıra Kanada ve Meksika'ya karşı kapsamlı ek gümrük tarifeleri getirdi. Haberin etkisiyle birlikte Nasdaq, S&P500 öncülüğünde piyasalar çift haneli düşüşlar yaşadı. Trump züccaciye dükkanına sokulmuş bir fil kadar risk teşkil etmeye başlıyordu.



Ardından, ABD ile Çin arasındaki kısa süreli tarifelerin dondurulması, piyasalara hızlı bir toparlanma fırsatı verdi. Haziran–Temmuz döneminde S&P 500 ve NASDAQ yeniden rekor seviyelere tırmandı. Bu noktadan itibaren Trump'ın agresif ticari politikaları devam etse de piyasalar üzerindeki etkilerinin sınırlı kaldığını görüyoruz.



NEDEN?



İlk sebep alışkanlık. Piyasa artık bu tarz agresif haberlere alıştı. Piyasalar için "sürpriz" kabul edilecek unsur olma özelliği kayboldu.



Ekonomik temeller pozitif. Faiz, enflasyon, MB politikaları piyasalar için daha öncelikli hale geldi. Bu veriler söz konusuyken Trump'ın söylemleri artık "gürültü" gibi alıglanabiliyor.



Yatırımcı yer değiştiriyor. Yatırımcılar tahvil, altın gibi güvenli limanlara hızlı ama geçici kayışlar yapabiliyor. Bu da ani reaksiyonlar yerine daha dengeli hareketler oluşturuyor.



Güçlü şirket performansları. "Muhteşem yedili" olarak ifade edilen teknoloji devlerinin muazzam bilançoları ve yapay zeka odaklı iyimserlik ABD borsalarını sırtlıyor.



HİNDİSTAN'A PARANTEZ AÇARSAK



Trump, Rusya’dan enerji alımına karşılık Hindistan’a ek yüzde 25’lik bir tarife getirdi; toplam tarife yüzde 50’ye ulaştı, 27 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. Söz konusu duruma da piyasaların tepkisi mutedil oldu.



Çünkü Hindistan tarafında söz konusu tarifeler sadece tekstil ve otomotiv yan sanayi gibi ihracata duyarlı sektörlere yansıyacak. Diğer yandan IT ve ilaç gibi içe dönük sektörler hala dirençli kalabilir.



Özetle;



Evet, şu anda Trump’ın ticaret hamlelerine piyasa tepki vermiyor gibi görünse de, bu durum piyasanın tamamen etkisiz kaldığını değil, yeni normal içinde daha kontrollü şekilde karşılık verdiğini gösteriyor. Büyük dalgalanmaları önleyen ana etmenler; piyasanın adapte olması, ekonomik verilerin önemi ve belirsizlikle yaşayan yatırımcı psikolojisi.



Sektörel ayrışmalar, jeopolitik gelişmeler ve makroekonomik veriler, önümüzdeki dönemde daha belirleyici olacak.